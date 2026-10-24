Jio IPO Single Lot Profit Calculator: जियो के 1 लॉट से कितना हो सकता है प्रोफिट? GMP पहुंचा 260, समझिए पूरा गणित

Jio IPO Listing Date: जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO पर निवेशकों की नजर बनी हुई है और अब शेयरों के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट का इंतजार है। रोजाना बदल रहा जीएमपी निवेशकों की धड़कनें बढ़ा रहा है। आज 24 अक्टूबर को जियो आईपीओ का जीएमपी 260 पहुंच गया है। आइए जातने हैं कि अगर किसी निवेशक को जियो का एक लॉट अलॉट होता है, तो उसे आज के जीएमपी के अनुसार कितना संभावित मुनाफा हो सकता है।
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के ऊपरी प्राइस बैंड को ₹1,119 प्रति शेयर मानते हुए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹260 रहता है, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹1,379 प्रति शेयर निकलता है। हालांकि, ये सिर्फ अनुमान है। वास्तविक लिस्टिंग प्राइस इससे अलग हो सकता है।
इस हिसाब से ₹13,428 के निवेश पर संभावित रिटर्न करीब 23.2% बन रहा है। हालांकि ये मुनाफा तभी होगा जब जियो का शेयर ₹1,379 पर लिस्ट हो।
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की लिस्टिंग से पहले इसका अलॉटमेंट होगा। जियो के शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं, जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं हुए होंगे उनके रिफंड का प्रोसेस भी तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर लिस्टिंग की बात करें, तो बीएसई और एनएसई पर जियो के शेयर28 अक्टूबर को 10 बजे लिस्ट होंगे।
|Date
|IPO GMP
|Gain
|24 October
|₹260
|23.24%
|23 October
|₹260
|23.24%
|22 October
|₹245
|21.89%
|21 October
|₹250
|22.34%
|20 October
|₹260
|23.24%
|19 October
|₹260
|23.24%
|18 October
|₹245
|21.89%
|17 October
|₹220
|19.66%
|16 October
|₹225
|20.11%
|15 October
|₹230
|20.55%
|14 October
|₹200
|17.87%
|13 October
|₹211
|18.86%
|12 October
|₹182
|16.26%
|11 October
|₹170
|15.19%
|10 October
|₹170
|15.19%
|9 October
|₹175
|15.64%
बता दें कि जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुला था और शुक्रवार 23 अक्टूबर को बोली लगाने की समय-सीमा समाप्त हो गई। शेयर बाजार बीएसई से मिली जानकारी के अनुसार, आईपीओ में उपलब्ध 19,75,25,934 शेयरों के लिए कुल 4,38,26,15,568 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। इस प्रकार आईपीओ को 22.19 गुना सबस्क्रिप्शन मिला है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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