Jio IPO Single Lot Profit Calculator: जियो के 1 लॉट से कितना हो सकता है प्रोफिट? GMP पहुंचा 260, समझिए पूरा गणित

Jio IPO Listing Date: जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO पर निवेशकों की नजर बनी हुई है और अब शेयरों के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट का इंतजार है। रोजाना बदल रहा जीएमपी निवेशकों की धड़कनें बढ़ा रहा है। आज 24 अक्टूबर को जियो आईपीओ का जीएमपी 260 पहुंच गया है। आइए जातने हैं कि अगर किसी निवेशक को जियो का एक लॉट अलॉट होता है, तो उसे आज के जीएमपी के अनुसार कितना संभावित मुनाफा हो सकता है।
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के ऊपरी प्राइस बैंड को ₹1,119 प्रति शेयर मानते हुए, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹260 रहता है, तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹1,379 प्रति शेयर निकलता है। हालांकि, ये सिर्फ अनुमान है। वास्तविक लिस्टिंग प्राइस इससे अलग हो सकता है।
इस हिसाब से ₹13,428 के निवेश पर संभावित रिटर्न करीब 23.2% बन रहा है। हालांकि ये मुनाफा तभी होगा जब जियो का शेयर ₹1,379 पर लिस्ट हो।
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की लिस्टिंग से पहले इसका अलॉटमेंट होगा। जियो के शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं, जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं हुए होंगे उनके रिफंड का प्रोसेस भी तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर लिस्टिंग की बात करें, तो बीएसई और एनएसई पर जियो के शेयर28 अक्टूबर को 10 बजे लिस्ट होंगे।
|Date
|IPO GMP
|Gain
|24 October
|₹260
|23.24%
|23 October
|₹260
|23.24%
|22 October
|₹245
|21.89%
|21 October
|₹250
|22.34%
|20 October
|₹260
|23.24%
|19 October
|₹260
|23.24%
|18 October
|₹245
|21.89%
|17 October
|₹220
|19.66%
|16 October
|₹225
|20.11%
|15 October
|₹230
|20.55%
|14 October
|₹200
|17.87%
|13 October
|₹211
|18.86%
|12 October
|₹182
|16.26%
|11 October
|₹170
|15.19%
|10 October
|₹170
|15.19%
|9 October
|₹175
|15.64%
बता दें कि जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर को खुला था और शुक्रवार 23 अक्टूबर को बोली लगाने की समय-सीमा समाप्त हो गई। शेयर बाजार बीएसई से मिली जानकारी के अनुसार, आईपीओ में उपलब्ध 19,75,25,934 शेयरों के लिए कुल 4,38,26,15,568 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। इस प्रकार आईपीओ को 22.19 गुना सबस्क्रिप्शन मिला है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।