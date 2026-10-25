Jio IPO Allotment Online Check: जियो के शेयर अलॉट हुए या नहीं? KFin Tech पर ऐसे करें चेक, जानिए लेटेस्ट GMP

Jio Platforms IPO Allotment Status: मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Platforms आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अब अलॉटमेंट का इंतजार है। आईपीओ के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर, सोमवार को फाइनल होने वाला है। इस इश्यू को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और आखिरी दिन तक यह कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, इसके लिए आप KFin Technologies की वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Jio Platforms IPO का अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए निवेशकों को KFin Technologies के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। यहां PAN नंबर, IPO एप्लिकेशन नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर की मदद से जानकारी हासिल की जा सकती है।
अगर Jio Platforms IPO का नाम ड्रॉपडाउन में नहीं दिख रहा है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी होने और पोर्टल अपडेट होने में समय लग सकता है।
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने एक करोड़ आवेदन के साथ नया इतिहास लिख दिया है।कंपनी सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार किसी आईपीओ में आवेदनों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंच गई है। यह एक विश्व कीर्तिमान भी है।
|निवेशक श्रेणी
|सब्सक्रिप्शन
|क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB)
|70.55 गुना
|नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII)
|14 गुना
|रिटेल निवेशक
|2.72 गुना
|कर्मचारी आरक्षण
|2.93 गुना
|शेयरधारक आरक्षण
|7.6 गुना
|कुल सब्सक्रिप्शन
|22.19 गुना
Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.