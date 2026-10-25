Jio IPO Allotment Online Check: जियो के शेयर अलॉट हुए या नहीं? KFin Tech पर ऐसे करें चेक, जानिए लेटेस्ट GMP

Jio Platforms IPO Allotment Status: मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Platforms आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए अब अलॉटमेंट का इंतजार है। आईपीओ के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर, सोमवार को फाइनल होने वाला है। इस इश्यू को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और आखिरी दिन तक यह कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, इसके लिए आप KFin Technologies की वेबसाइट पर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
Jio Platforms IPO का अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए निवेशकों को KFin Technologies के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। यहां PAN नंबर, IPO एप्लिकेशन नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर की मदद से जानकारी हासिल की जा सकती है।
अगर Jio Platforms IPO का नाम ड्रॉपडाउन में नहीं दिख रहा है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। अलॉटमेंट प्रक्रिया पूरी होने और पोर्टल अपडेट होने में समय लग सकता है।
बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ ने एक करोड़ आवेदन के साथ नया इतिहास लिख दिया है।कंपनी सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में पहली बार किसी आईपीओ में आवेदनों की संख्या एक करोड़ के पार पहुंच गई है। यह एक विश्व कीर्तिमान भी है।
|निवेशक श्रेणी
|सब्सक्रिप्शन
|क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB)
|70.55 गुना
|नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII)
|14 गुना
|रिटेल निवेशक
|2.72 गुना
|कर्मचारी आरक्षण
|2.93 गुना
|शेयरधारक आरक्षण
|7.6 गुना
|कुल सब्सक्रिप्शन
|22.19 गुना
Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।