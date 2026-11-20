How to Invest in Anthropic Stock From India: मशहूर AI चैटबॉट क्लॉड बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर AI वर्ल्ड में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। डारियो अमोदेई की अगुवाई वाली इस कंपनी ने अपने आईपीओ (IPO) से 81.3 अरब डॉलर जुटाकर एलन मस्क की स्पेसएक्स (SpaceX) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इसी के साथ यह दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट डेब्यू बन गया है। कंपनी ने अपने शेयरों की कीमत 70 से 78 डॉलर के शुरुआती अनुमान से बढ़ाकर 83 डॉलर प्रति शेयर तय की। इस इश्यू में कुल 98 करोड़ शेयर जारी किए गए हैं, जिनमें से 95.63 करोड़ शेयर खुद कंपनी ने और बाकी 2.36 करोड़ शेयर मौजूदा शेयरधारकों ने बेचे हैं।

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भारतीय निवेशक कैसे खरीदें शेयर? एनवीडिया (Nvidia) जैसी दिग्गज टेक कंपनियों की शुरुआती तेजी से चूकने वाले भारतीय निवेशकों के लिए यह एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। हालांकि, भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स सीधे इस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत इसके रिटेल ऑफर का हिस्सा नहीं है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। नैस्डैक (Nasdaq) पर इस शेयर की ट्रेडिंग शुरू होने के बाद अब भारतीय निवेशक इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी देने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह इन्वेस्टमेंट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत होता है, जो भारतीय नागरिकों को विदेशी शेयर बाजारों में पैसा लगाने की इजाजत देती है।

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स्टेप-बाय-स्टेप निवेश का तरीका इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलना होगा, जो अमेरिकी शेयरों में निवेश की फैसिलिटी देता है। इसके लिए पैन (PAN) और बैंक डिटेल्स के साथ KYC पूरा करना होगा। अकाउंट एक्टिव होने के बाद अपने भारतीय बैंक खाते से LRS के जरिए पैसा ट्रांसफर करें, जो अमेरिकी डॉलर में बदलकर आपके ओवरसीज अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसके बाद आप नैस्डैक पर इसके टिकर सिंबल ANT को सर्च करके शेयर खरीद सकते हैं। खरीदारी से पहले लाइव मार्केट प्राइस जरूर चेक करें, क्योंकि शुरुआती सत्रों में उतार-चढ़ाव तेज रह सकता है।

किन प्लेटफॉर्म्स का कर सकते हैं इस्तेमाल? इंडिया टुडे को ब्लू एस्टर कैपिटल और क्रेबाको ग्लोबल के फाउंडर और CEO सिद्धार्थ सोगानी जैन ने बताया कि निवेशकों को प्लेटफॉर्म चुनने से पहले उनके चार्ज और फीचर्स की तुलना जरूर करनी चाहिए। उनके मुताबिक, INDmoney, Vested, Interactive Brokers, Appreciate और Groww जैसे प्लेटफॉर्म्स अमेरिकी शेयरों में निवेश का विकल्प देते हैं। इसके अलावा, निवेशक गिफ्ट सिटी (GIFT City) में NSE IX ग्लोबल एक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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कब शुरू हुई थी Anthropic? बता दें कि साल 2021 में OpenAI के एक्स-रिसर्चर्स की तरफ से शुरू की गई एंथ्रोपिक आज AI सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसका चैटबॉट सीधे तौर पर ChatGPT और गूगल के Gemini को टक्कर देता है। कंपनी सब्सक्रिप्शन, कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट और डेवलपर्स को AI सर्विसेज बेचकर कमाई करती है। इसे अमेजन और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियों का सपोर्ट भी हासिल है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।