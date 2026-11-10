HUL Dividend 2026: हर शेयर पर मिलेंगे ₹19, 11 नवंबर तक शेयर खरीदने का आखिरी मौका, जानें कब तक खाते में आएंगे पैसे

HUL Dividend 2026: देश की दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने अपने निवेशकों को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपने शेयरधारकों को 19 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अगर आप इस डिविडेंड का फायदा पाना चाहते हैं, तो आपके पास शेयर खरीदने के लिए बुधवार, 11 नवंबर का ही आखिरी मौका बचा है। कंपनी ने पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ इस अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था।

11 नवंबर तक शेयर खरीदने का आखिरी मौका दरअसल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस अंतरिम डिविडेंड के लिए गुरुवार, 12 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी, 12 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा। शेयर बाजार के मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी भी कंपनी का डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर मौजूद होने चाहिए। T+1 सेटलमेंट साइकिल की वजह से जो निवेशक बुधवार, 11 नवंबर को बाजार बंद होने से पहले शेयर खरीद लेंगे, उन्हीं का नाम 12 नवंबर को कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हो पाएगा। 12 नवंबर या उसके बाद की गई खरीदारी पर इस डिविडेंड का कोई फायदा नहीं मिलेगा।

खाते में कब क्रेडिट होंगे पैसे? कंपनी ने 28 अक्टूबर को अपनी सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ इस 1900 प्रतिशत के बंपर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। यह 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 19 रुपये बैठता है। वहीं, पात्र शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में यह डिविडेंड पेआउट बुधवार, 25 नवंबर तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

डिविडेंड बांटने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बता दें कि HUL समय-समय पर अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा देती रहती है। अगर पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 19 रुपये का अंतरिम और 22 रुपये का फाइनल डिविडेंड मिलाकर कुल 41 रुपये प्रति शेयर बांटे थे। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में 43 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड जारी किया था। इसमें 19 रुपये का अंतरिम और 24 रुपये का फाइनल डिविडेंड शामिल था।

HUL शेयर प्राइस ट्रेंड और डिविडेंड यील्ड गौरतलब है कि 1,997 के मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर 19 रुपये के इस अंतरिम डिविडेंड की यील्ड लगभग 0.95 फीसदी बैठता है। वहीं, पिछले 12 महीनों के कुल 22 रुपये के डिविडेंड के आधार पर इसकी ट्रेलिंग 12-मंथ यील्ड लगभग 1.10 फीसदी आंकी गई है।

हालांकि शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो इसने हाल के दिनों में सुधार दिखाया है। बीते एक हफ्ते में इसमें 1.40 फीसदी और एक महीने में 7.20 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। इसके बावजूद लॉन्ग टर्म में शेयर पर दबाव बना हुआ है। बीते एक साल में इस शेयर ने 17.37 फीसदी, तीन साल में 20 फीसदी और पांच साल की अवधि में करीब 17 फीसदी की गिरावट दर्ज किया है।