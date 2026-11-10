HUL Dividend 2026: हर शेयर पर मिलेंगे ₹19, 11 नवंबर तक शेयर खरीदने का आखिरी मौका, जानें कब तक खाते में आएंगे पैसे

HUL Dividend 2026: देश की दिग्गज FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL) ने अपने निवेशकों को खास तोहफा दिया है। कंपनी ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए अपने शेयरधारकों को 19 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। अगर आप इस डिविडेंड का फायदा पाना चाहते हैं, तो आपके पास शेयर खरीदने के लिए बुधवार, 11 नवंबर का ही आखिरी मौका बचा है। कंपनी ने पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ इस अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था।

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11 नवंबर तक शेयर खरीदने का आखिरी मौका दरअसल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने इस अंतरिम डिविडेंड के लिए गुरुवार, 12 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी, 12 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगा। शेयर बाजार के मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी भी कंपनी का डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी के शेयर मौजूद होने चाहिए। T+1 सेटलमेंट साइकिल की वजह से जो निवेशक बुधवार, 11 नवंबर को बाजार बंद होने से पहले शेयर खरीद लेंगे, उन्हीं का नाम 12 नवंबर को कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हो पाएगा। 12 नवंबर या उसके बाद की गई खरीदारी पर इस डिविडेंड का कोई फायदा नहीं मिलेगा।

खाते में कब क्रेडिट होंगे पैसे? कंपनी ने 28 अक्टूबर को अपनी सितंबर तिमाही के नतीजों के साथ इस 1900 प्रतिशत के बंपर अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था। यह 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 19 रुपये बैठता है। वहीं, पात्र शेयरधारकों के बैंक अकाउंट में यह डिविडेंड पेआउट बुधवार, 25 नवंबर तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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डिविडेंड बांटने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बता दें कि HUL समय-समय पर अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का तोहफा देती रहती है। अगर पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें, तो वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 19 रुपये का अंतरिम और 22 रुपये का फाइनल डिविडेंड मिलाकर कुल 41 रुपये प्रति शेयर बांटे थे। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में 43 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड जारी किया था। इसमें 19 रुपये का अंतरिम और 24 रुपये का फाइनल डिविडेंड शामिल था।

HUL शेयर प्राइस ट्रेंड और डिविडेंड यील्ड गौरतलब है कि 1,997 के मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर 19 रुपये के इस अंतरिम डिविडेंड की यील्ड लगभग 0.95 फीसदी बैठता है। वहीं, पिछले 12 महीनों के कुल 22 रुपये के डिविडेंड के आधार पर इसकी ट्रेलिंग 12-मंथ यील्ड लगभग 1.10 फीसदी आंकी गई है।

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हालांकि शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो इसने हाल के दिनों में सुधार दिखाया है। बीते एक हफ्ते में इसमें 1.40 फीसदी और एक महीने में 7.20 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। इसके बावजूद लॉन्ग टर्म में शेयर पर दबाव बना हुआ है। बीते एक साल में इस शेयर ने 17.37 फीसदी, तीन साल में 20 फीसदी और पांच साल की अवधि में करीब 17 फीसदी की गिरावट दर्ज किया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।