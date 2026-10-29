Hyundai Motor India के शेयरों में 5% की तेजी, Morgan Stanley को 30% तेजी की उम्मीद, Jefferies ने दी गिरावट की चेतावनी

Hyundai Motor India Share Price: हुंडई मोटर इंडिया के शेयरों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 5% से ज्यादा तेजी देखने को मिली। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही का शुद्ध मुनाफा करीब 24% गिरा है। इसके बावजूद शेयर में खरीदारी जोरों पर हैं। इस दौरान ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं को लेकर अलग-अलग राय दी। मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि कंपनी के वॉल्यूम, मार्जिन और मार्केट शेयर में जोरदार सुधार आएगा, जबकि जेफरीज का मानना ​​है कि SUV बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती है।

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हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के शेयर 5.4 फीसदी बढ़कर 1,968.50 रुपये पर पहुंच गए, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। गुरुवार को आई इस तेजी के बावजूद, 2026 में यह स्टॉक 14.8 फीसदी नीचे है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स में 13.2 फीसीद की गिरावट आई है।

Morgan Stanley को करीब 30% तेजी की उम्मीद मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) ने 2,438 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ अपनी 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखी है। इसका मतलब है कि बुधवार के 1,879.90 रुपये के क्लोजिंग प्राइस से इसमें लगभग 30 प्रतिशत की तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही में कंपनी के कारोबार में सुधार की उम्मीद है।

इसके पीछे बिक्री की मात्रा, मार्जिन और बाजार हिस्सेदारी में संभावित रिकवरी को प्रमुख वजह माना गया है। मॉर्गन स्टेनली के मुताबिक, कंपनी के नए मॉडल इस सुधार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। खास तौर पर बेयॉन एसयूवी और आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी से कंपनी को बिक्री बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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Jefferies ने घटाया टारगेट, 13% गिरावट का जोखिम वहीं, जेफरीज मार्गन स्टेनली से बिल्कुल उल्टा है। जेपरीज ने 'अंडरपरफॉर्म' रेटिंग को बनाए रखा है। इसके टारगेट प्राइस को 1,725 ​​रुपये से घटाकर 1,630 रुपये कर दिया है। इससे इसमें करीब 13 फीसदी की गिरावट आ सकती है। जेफरीज की चिंता मुख्य रूप से एसयूवी बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में आई कमी को लेकर है।

ब्रोकरेज का मानना है कि नए मॉडल आने के बावजूद हुंडई के लिए बाजार हिस्सेदारी दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा। दूसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA और शुद्ध मुनाफा अनुमान से कमजोर रहा। इससे भी ब्रोकरेज का सतर्क रुख मजबूत हुआ है।

Citi ने भी टारगेट घटाया सिटी ने हुंडई मोटर इंडिया पर ‘बाय’ रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस ₹2,350 से घटाकर ₹2,200 कर दिया है। ब्रोकरेज को कंपनी की बिक्री में सुधार की संभावना दिख रही है। इसके मुताबिक, बेयॉन और आने वाला मास-मार्केट इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी के कारोबार को सहारा दे सकते हैं। हालांकि, सिटी ने कच्चे माल की बढ़ती लागत और ऑपरेटिंग मार्जिन पर पड़ रहे दबाव को भी अहम जोखिम माना है।

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हुंडई मोटर के दूसरी तिमाही के नतीजे हुंडई ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के लिए अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 23.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की है। यह लाभ घटकर 1,196 करोड़ रुपये रह गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,572 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू 18.5 फीसदी बढ़कर 20,696 करोड़ रुपये हो गया। यह पहली बार है जब किसी एक तिमाही में रेवेन्यू 20,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

हालांकि, कुल खर्चों में 24 फीसदी की वृद्धि हुई। इसके साथ ही सामग्री की लागत (material costs) 29 फीसदी बढ़ गई। इससे मुनाफे पर दबाव पड़ा। EBITDA 18.7 फीसदी घटकर 1,974.5 करोड़ रुपये रह गया, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 440 बेसिस पॉइंट्स घटकर 9.5 फीसदी पर आ गया।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।