IIFL Finance Block Deal: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो बुधवार, 18 नवंबर को IIFL Finance के शेयरों पर खास नजर रख सकते हैं। कंपनी से जुड़ी एक बड़ी ब्लॉक डील बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन की निवेश इकाई FIH Mauritius Investments Ltd, IIFL Finance में अपनी पूरी 13.25 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस सौदे की कुल वैल्यू करीब 3,454.2 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस बड़ी डील के चलते बुधवार को कंपनी के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है।

इस बड़े सौदे के सामने आने के बाद निवेशकों की नजर IIFL Finance के शेयरों पर टिक गई है। खास बात यह है कि इस डील में 5.65 करोड़ से ज्यादा शेयरों की बिक्री की जाएगी। ऐसे में बुधवार के इस शेयर में खरीदारी और बिकवाली दोनों का दबाव देखने को मिल सकता है।

3,454 करोड़ रुपये की है पूरी ब्लॉक डील इस ट्रांजैक्शन के तहत FIH Mauritius Investments Ltd, IIFL Finance के अधिकतम 5,65,33,166 इक्विटी शेयर बेचने जा रही है। ये शेयर कंपनी की कुल हिस्सेदारी का करीब 13.25 फीसदी हैं। इस पूरी बिक्री से लगभग 3,454.2 करोड़ रुपये यानी करीब 370 मिलियन डॉलर मिलने का अनुमान है।

इस डील की एक अहम बात ये भी है कि इससे मिलने वाली रकम सीधे शेयर बेचने वाली कंपनी FIH Mauritius Investments Ltd के पास जाएगी। IIFL Finance को इस सौदे से सीधे तौर पर कोई पैसा नहीं मिलेगा।

किस कीमत पर बिकेंगे IIFL Finance के शेयर? इस ब्लॉक डील के लिए प्रति शेयर 611 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। ये कीमत मंगलवार, 17 नवंबर को BSE पर IIFL Finance के 636.05 रुपये के क्लोजिंग भाव से करीब 3.9 फीसदी कम है।

ब्लॉक डील की पूरी टाइमलाइन IIFL Finance की इस ब्लॉक डील के लिए संस्थागत निवेशकों की ऑर्डर बुक मंगलवार, 17 नवंबर को बाजार बंद होने के बाद खुल गई है। इसमें निवेशक तय शर्तों के अनुसार शेयर खरीदने के लिए अपनी बोलियां लगा सकते हैं। ऑर्डर बुक बुधवार, 18 नवंबर को सुबह करीब 8 बजे IST तक बंद होने वाली है।

ऑर्डर बुक खुलने की तारीख: मंगलवार, 17 नवंबर 2026

ऑर्डर बुक बंद होने की तारीख: बुधवार, 18 नवंबर 2026, सुबह करीब 8 बजे

ट्रेड एक्जीक्यूशन की तारीख: बुधवार, 18 नवंबर 2026

सेटलमेंट की तारीख: गुरुवार, 19 नवंबर 2026 निवेशकों को फायदा या नुकसान? IIFL Finance में FIH Mauritius Investments Ltd की पूरी 13.25 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री एक बड़ा शेयरहोल्डिंग बदलाव है। निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी बड़े निवेशक के शेयर बेचने का फैसला अपने आप में कंपनी के कारोबार की स्थिति या भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं होता। इसके पीछे निवेशक की अपनी रणनीति, पोर्टफोलियो में बदलाव जैसे कारण हो सकते हैं। ऐसे में केवल ब्लॉक डील की खबर के आधार पर निवेश का फैसला लेना सही नहीं होगा।