IIFL Finance Share Price: शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआती कारोबार में IIFL Finance के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। एक बड़ी ब्लॉक डील के बाद कंपनी के शेयर 6.37% तक उछलकर 676.95 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गए। CNBC-TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुबह के कारोबारी सत्र में IIFL Finance के करीब 5.61 करोड़ शेयरों की खरीद-बिक्री हुई। यह डील कंपनी की कुल इक्विटी के लगभग 13.15% हिस्से के बराबर है, जिसकी कुल कीमत करीब 3,413 करोड़ रुपये आंकी गई है।

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किस भाव पर हुई डील? यह पूरी डील 617 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है। माना जा रहा है कि इस बड़ी डील के जरिए कनाडा का फेमस इन्वेस्टमेंट ग्रुप फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स (Fairfax Financial Holdings) की निवेश ब्रांच FIH मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। अगर यह पूरी हिस्सेदारी बिक्री की है, तो इसके साथ ही इस नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) से फेयरफैक्स का करीब 11 साल पुराना साथ खत्म हो जाएगा।

2015 से शुरू हुआ था निवेश का सफर बता दें कि फेयरफैक्स ने साल 2015 में IIFL Finance में लगभग 22% हिस्सेदारी खरीदकर बड़ा दांव लगाया था। हालांकि, बीते सालों में कंपनी के कैपिटल एक्सपेंशन के चलते फेयरफैक्स की हिस्सेदारी घटकर 13.15% के आसपास रह गई थी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी बड़े इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बाहर निकलना और उसके तुरंत बाद शेयर में खरीदारी लौटना इस बात का संकेत है कि नए खरीदारों को कंपनी के भविष्य पर भरोसा है।

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IIFL ग्रुप से पूरी तरह नहीं टूटा है नाता गौरतलब है कि फेयरफैक्स केवल IIFL Finance से बाहर निकल रहा है, पूरे समूह से नहीं। इस इन्वेस्टमेंट ग्रुप के पास IIFL कैपिटल सर्विसेज और गो डिजिट (Go Digit) के इंश्योरेंस बिजनेस में भी हिस्सेदारी है। कंपनी IIFL कैपिटल सर्विसेज से बाहर नहीं निकल रही है, बल्कि इसके विपरीत वह उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% तक करने की योजना पर काम कर रही है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।