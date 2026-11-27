IT Stocks Fall: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 27 नवंबर को IT सेक्टर के निवेशकों के लिए खराब साबित हुआ। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन की शानदार रैली के बाद बाजार खुलते ही दिग्गज IT कंपनियों के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। बाजार खुलने के महज 15 मिनट बाद तक निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 1.7 फीसदी टूट चुका था। इस गिरावट की अगुवाई देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने की। TCS का शेयर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 2.75 फीसदी फिसलकर 2,567.70 रुपये के लेवल पर आ गया।

HCL Tech, इंफोसिस और Wipro में भी गिरावट वहीं, HCL Tech के शेयर 2.38 प्रतिशत लुढ़ककर 1,433.70 रुपये के लेवल पर आ गए, जबकि इंफोसिस के शेयरों में 2.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 1155.90 रुपये के लेवल पर कामकाज करता दिखा। इसके अलावा, विप्रो के शेयरों में भी 2.08 प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली और यह 192.45 रुपये पर आ गया।

4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रॉफिटबुकिंग है। पिछले 4 दिनों में निफ्टी IT इंडेक्स ने लगभग 8 फीसदी की जोरदार रिकवरी की थी। गुरुवार को यह इंडेक्स 2.3 फीसदी चढ़कर 33,000 के पार निकला था। ऐसे में ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफाबुक करना शुरू कर दिया।

ब्रोकरेज फर्म लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा, "ग्लोबल लेवल पर टेक्निकल शेयरों को लेकर सतर्कता, मुनाफावसूली और आने वाली तिमाहियों में कंपनियों की कमाई को लेकर बनी चिंताओं ने इन शेयरों पर दबाव बनाया है। इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई और निफ्टी भी 25,800 के स्तर से नीचे फिसल गया।"

AI और विदेशी क्लाइंट्स की सुस्ती बनी चुनौती इसके अलावा, IT सेक्टर के सामने कुछ बुनियादी चुनौतियां भी खड़ी हैं। विदेशी क्लाइंट्स अभी भी टेक शेयरों पर खुलकर खर्च करने से बच रहे हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने में देरी हो रही है। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर मार्केट में असमंजस की स्थिति है। भले ही AI से टेक कंपनियों के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इससे ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बिजनेस, काम की कीमत तय करने के तरीकों और कर्मचारियों की संख्या पर आधारित बिलिंग मॉडल पर क्या असर पड़ेगा।