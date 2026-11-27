IT Stocks Fall: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 27 नवंबर को IT सेक्टर के निवेशकों के लिए खराब साबित हुआ। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन की शानदार रैली के बाद बाजार खुलते ही दिग्गज IT कंपनियों के शेयरों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। बाजार खुलने के महज 15 मिनट बाद तक निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 1.7 फीसदी टूट चुका था। इस गिरावट की अगुवाई देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने की। TCS का शेयर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 2.75 फीसदी फिसलकर 2,567.70 रुपये के लेवल पर आ गया।

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HCL Tech, इंफोसिस और Wipro में भी गिरावट वहीं, HCL Tech के शेयर 2.38 प्रतिशत लुढ़ककर 1,433.70 रुपये के लेवल पर आ गए, जबकि इंफोसिस के शेयरों में 2.29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 1155.90 रुपये के लेवल पर कामकाज करता दिखा। इसके अलावा, विप्रो के शेयरों में भी 2.08 प्रतिशत की कमजोरी देखने को मिली और यह 192.45 रुपये पर आ गया।

4 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह प्रॉफिटबुकिंग है। पिछले 4 दिनों में निफ्टी IT इंडेक्स ने लगभग 8 फीसदी की जोरदार रिकवरी की थी। गुरुवार को यह इंडेक्स 2.3 फीसदी चढ़कर 33,000 के पार निकला था। ऐसे में ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफाबुक करना शुरू कर दिया।

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ब्रोकरेज फर्म लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा, "ग्लोबल लेवल पर टेक्निकल शेयरों को लेकर सतर्कता, मुनाफावसूली और आने वाली तिमाहियों में कंपनियों की कमाई को लेकर बनी चिंताओं ने इन शेयरों पर दबाव बनाया है। इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और ग्लोबल अनिश्चितताओं के कारण सेंसेक्स में 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई और निफ्टी भी 25,800 के स्तर से नीचे फिसल गया।"

AI और विदेशी क्लाइंट्स की सुस्ती बनी चुनौती इसके अलावा, IT सेक्टर के सामने कुछ बुनियादी चुनौतियां भी खड़ी हैं। विदेशी क्लाइंट्स अभी भी टेक शेयरों पर खुलकर खर्च करने से बच रहे हैं और पुराने प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलने में देरी हो रही है। इसके साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर मार्केट में असमंजस की स्थिति है। भले ही AI से टेक कंपनियों के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इससे ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बिजनेस, काम की कीमत तय करने के तरीकों और कर्मचारियों की संख्या पर आधारित बिलिंग मॉडल पर क्या असर पड़ेगा।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।