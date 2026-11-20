Stock Market Outlook: शेयर बाजार में गुरुवार को शानदार तेजी के बाद आज यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को सेंसेक्स निफ्टी में बड़ी गिरावट आने की आशंका है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे बेहद कमजोर संकेत हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर के भविष्य को लेकर उठी नई चिंताओं ने ग्लोबल टेक शेयरों में हड़कंप मचा दिया है। गुरुवार को सेंसेक्स 989.94 अंक या 1.21% उछलकर 83,021.75 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 286.35 अंक या 1.14%) की छलांग लगाकर 25,514.30 पर बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी में भारी गिरावट आज गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 140 अंक लुढ़ककर 25,393.5 के लेवल पर आ गया। ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

निफ्टी 50 आउटलुक HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक, गुरुवार को शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखी थी। 25,100 के अहम सपोर्ट लेवल के पास मजबूत खरीदारी आने से इंडेक्स अपने दिन के निचले स्तर से करीब 410 अंक उछला और 25,500 के निर्णायक स्तर के ठीक ऊपर बंद हुआ।

उन्होंने आगे कहा, डेली चार्ट पर एक लंबी बुलिश कैंडल बनी है, जिसने पिछले छह सेशन के रेंज को एक ही दिन में समेट लिया। यह मार्केट के मजबूत अंडरलाइंग ट्रेंड को दिखाता है। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो निकट भविष्य में यह 25,900 से 26,000 के लेवल तक जा सकता है। हालांकि, आज की संभावित गिरावट में 25,200 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा।

अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली बीती रात वॉल स्ट्रीट पर भारी सेलिंग देखने को मिली। एंथ्रोपिक की अमेरिकी शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बावजूद अन्य AI कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। बाजार में चौतरफा बिकवाली की वजह से S&P 500 के 90% से ज्यादा शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

S&P 500: यह 147.80 अंक या 2% टूटकर 7,175.83 पर बंद हुआ। इसने लगातार 6वें ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दर्ज की है, जो ढाई साल का सबसे लंबा दौर है। पिछले महीने के रिकॉर्ड लेवल से यह इंडेक्स अब 8.2% नीचे आ चुका है।

Dow Jones Industrial Average: अमेरिका के डाउ जोंस में 1,101.11 अंकों या 2.2% की भारी गिरावट दर्ज की गई और यह 49,097.06 के स्तर पर आ गया।

Nasdaq: नैस्डैक कंपोजिट में सबसे ज्यादा 2.3% या 550.69 अंकों की गिरावट आई और यह 23,879.20 पर बंद हुआ।

निक्कई 225 इंडेक्स 4.5% लुढ़का जापानी बाजार में आज भारी गिरावट है। निक्केई 225 सुबह के कारोबार में करीब 4% से 4.54% तक लुढ़ककर दो हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जबकि टॉपिक्स (Topix) इंडेक्स 2.75% नीचे है।

कोस्पी में भी गिरावट जारी दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 3% से 4.74% तक की बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिससे यह फिसलकर 5,000 अंकों के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आ गया है।

ताइवानी बाजार में भी बिकवाली ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स TAIEX शुरुआती कारोबार में लगभग 4.7% या 1,800 अंकों से ज्यादा टूटकर 36,625 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं, हैंग सेंग (Hang Seng) फ्यूचर्स में भी 0.2% की कमजोरी दिख रही है।