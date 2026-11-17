Stock Market Outlook Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी की सुस्त शुरुआत रहने की आशंका है। दरअसल, चिप मैन्युफैक्चरर एनवीडिया (Nvidia) के रिजल्ट्स और Anthropic PBC के संभावित IPO से पहले वॉल स्ट्रीट पर AI शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिसका सीधा असर मंगलवार सुबह एशियाई बाजारों में देखने को मिला। इससे पहले सोमवार को बैंकिंग, FMCG और ऑयल एंड गैस शेयरों की तेजी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की नरमी से बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 512.34 अंक या 0.63% चढ़कर 82,104.79 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 146.80 अंक या 0.58% की बढ़त के साथ 25,291.10 पर बंद हुआ।

GIFT Nifty Today आज सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्लैट लेवल पर कामकाज कर रहा था। यह 6:32 बजे निफ्टी फ्यूचर्स के मुकाबले 2.5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,295.5 के लेवल पर कारोबार कर रहा था।

Nifty 50 पर ऊपरी स्तर पर दबाव HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट नागराज शेट्टी के अनुसार, बाजार में यह कीमतों के बजाय समय के हिसाब से होने वाला कंसोलिडेशन है। बैंक निफ्टी का अपने ऑल-टाइम हाई के करीब बंद होना बताता है कि यह सुस्ती खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है। निफ्टी के लिए 25,300–25,400 का जोन बड़ी रुकावट है, इसे पार करने पर इंडेक्स 25,900–26,000 तक जा सकता है, जबकि नीचे 25,000 पर मजबूत सपोर्ट है।

अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली रॉयटर्स के मुताबिक, चीन को एडवांस AI चिप्स बेचने पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रतिबंधों और नतीजों से पहले मुनाफावसूली के कारण अमेरिकी बाजार टूट गए। एनवीडिया 4.1% और फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स (SOX) 5.3% लुढ़का।

Dow Jones Industrial Average डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 1.41% या 739.38 अंक गिरकर 51,608.17 पर बंद हुआ।

S&P 500 एसएंडपी 500 1.92% या 145.08 अंक फिसलकर 7,416.59 के लेवल पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक 2.49% या 626.51 अंक टूटकर 24,509.76 पर बंद हुआ। रिकॉर्ड स्तर से 10% नीचे आकर नैस्डैक अब करेक्शन के दौर में है।

दक्षिण कोरिया में गिरावट जारी सोमवार की 3.59% गिरावट के बाद मंगलवार सुबह कोस्पी 5,000 के स्तर से नीचे फिसलकर 5,034 के आसपास कमजोर कारोबार करता दिखा।

निक्कई में भी बिकवाली का दौर जारी वहीं, सोमवार को 2.42% टूटने के बाद मंगलवार सुबह जापानी इंडेक्स निक्केई 225 करीब 1.04% और गिरकर 59,043.23 पर आ गया।

ताइवान बाजार में हल्की रिकवरी इसके अलावा, सोमवार को अपनी दूसरी सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट 6.03% या 2,635.04 अंक झेलने के बाद मंगलवार सुबह ताइवान का TAIEX इंडेक्स 0.4% से 0.7% सुधरकर 41,200–41,330 के रेंज में संभलता दिखा।