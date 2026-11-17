Stock Market Outlook Today: कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच मंगलवार, 17 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी की सुस्त शुरुआत रहने की आशंका है। दरअसल, चिप मैन्युफैक्चरर एनवीडिया (Nvidia) के रिजल्ट्स और Anthropic PBC के संभावित IPO से पहले वॉल स्ट्रीट पर AI शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिसका सीधा असर मंगलवार सुबह एशियाई बाजारों में देखने को मिला। इससे पहले सोमवार को बैंकिंग, FMCG और ऑयल एंड गैस शेयरों की तेजी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की नरमी से बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 512.34 अंक या 0.63% चढ़कर 82,104.79 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 भी 146.80 अंक या 0.58% की बढ़त के साथ 25,291.10 पर बंद हुआ।

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GIFT Nifty Today आज सुबह गिफ्ट निफ्टी फ्लैट लेवल पर कामकाज कर रहा था। यह 6:32 बजे निफ्टी फ्यूचर्स के मुकाबले 2.5 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,295.5 के लेवल पर कारोबार कर रहा था।

Nifty 50 पर ऊपरी स्तर पर दबाव HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट नागराज शेट्टी के अनुसार, बाजार में यह कीमतों के बजाय समय के हिसाब से होने वाला कंसोलिडेशन है। बैंक निफ्टी का अपने ऑल-टाइम हाई के करीब बंद होना बताता है कि यह सुस्ती खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है। निफ्टी के लिए 25,300–25,400 का जोन बड़ी रुकावट है, इसे पार करने पर इंडेक्स 25,900–26,000 तक जा सकता है, जबकि नीचे 25,000 पर मजबूत सपोर्ट है।

अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली रॉयटर्स के मुताबिक, चीन को एडवांस AI चिप्स बेचने पर ट्रंप प्रशासन के नए प्रतिबंधों और नतीजों से पहले मुनाफावसूली के कारण अमेरिकी बाजार टूट गए। एनवीडिया 4.1% और फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स (SOX) 5.3% लुढ़का।

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Dow Jones Industrial Average डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 1.41% या 739.38 अंक गिरकर 51,608.17 पर बंद हुआ।

S&P 500 एसएंडपी 500 1.92% या 145.08 अंक फिसलकर 7,416.59 के लेवल पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक 2.49% या 626.51 अंक टूटकर 24,509.76 पर बंद हुआ। रिकॉर्ड स्तर से 10% नीचे आकर नैस्डैक अब करेक्शन के दौर में है।

दक्षिण कोरिया में गिरावट जारी सोमवार की 3.59% गिरावट के बाद मंगलवार सुबह कोस्पी 5,000 के स्तर से नीचे फिसलकर 5,034 के आसपास कमजोर कारोबार करता दिखा।

निक्कई में भी बिकवाली का दौर जारी वहीं, सोमवार को 2.42% टूटने के बाद मंगलवार सुबह जापानी इंडेक्स निक्केई 225 करीब 1.04% और गिरकर 59,043.23 पर आ गया।

ताइवान बाजार में हल्की रिकवरी इसके अलावा, सोमवार को अपनी दूसरी सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट 6.03% या 2,635.04 अंक झेलने के बाद मंगलवार सुबह ताइवान का TAIEX इंडेक्स 0.4% से 0.7% सुधरकर 41,200–41,330 के रेंज में संभलता दिखा।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।