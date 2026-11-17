Stocks to Watch Today: भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 17 नवंबर को कमजोर शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर भारी सेलऑफ के बाद गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट लेवल पर कामकाज कर रहा है। ऐसे में आज दलाल स्ट्रीट पर फ्लैट या फ्लैट टू निगेटिव ट्रेडिंग शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले, सोमवार को सेंसेक्स 512.34 अंक या 0.63% उछलकर 82,104.79 पर बंद हुआ था। वहीं, निफ्टी 50 भी 146.80 अंक या 0.58% की बढ़त के साथ 25,291.10 पर बंद हुआ था। इसी उठापठक के बीच आज कुछ कंपनियों के शेयर सुर्खियों में बने हुए हैं। इनमें अडानी, सिप्ला, सेन्को गोल्ड सहित 12 से ज्यादा शेयर प्रमुख रूप से शामिल हैं।

Advertisement

Senco Gold: 1 अक्टूबर से 11 नवंबर 2026 के बीच 41 दिनों के फेस्टिव सीजन में कंपनी ने 2,426 करोड़ रुपये से ज्यादा की रिकॉर्ड रिटेल सेल दर्ज की है। सोने के भाव 17% बढ़ने के बावजूद बिक्री 26% बढ़ी है।

Adani Enterprises: अडानी विंड ने गुजरात के मुंद्रा में देश के सबसे लंबे 91.2 मीटर ऑनशोर विंड टर्बाइन ब्लेड का प्रोडक्शन शुरू किया। इसके साथ ही MWL185-5.0 MW प्लेटफॉर्म के लिए सर्टिफिकेशन हासिल किया है।

BSE: अमेरिकी रेगुलेटर (CFTC) से BSE को अमेरिकी निवेशकों को BSE BANKEX इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेचने की मंजूरी मिल गई है।

Cipla: 16 नवंबर को DRI की मुंबई यूनिट ने कंपनी के विक्रोली ऑफिस और भिवंडी डिपो में तलाशी ली। कंपनी ने कहा है कि इससे कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

Advertisement

HDFC Life Insurance: कंपनी की कमेटी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 47,500 नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) जारी कर 500 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी है।

Lemon Tree Hotels: कंपनी ने पंजाब के बंगा में 42 कमरों का नया होटल खोलने के लिए फ्रेंचाइजी करार किया है।

Hero Motors: कंपनी ने यूके की अपनी सब्सिडरी कंपनी ह्यूलैंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (HEL) के शेयरधारकों के साथ शेयरधारक समझौता (SHA) किया है।

Vedanta: वीडियोकॉन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेयरों में आई 3% गिरावट पर कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला वेदांता से जुड़ा नहीं है।

SML Mahindra: कंपनी ने 1,450 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू की कीमत 3,506 रुपये प्रति शेयर तय की है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 20 नवंबर 2026 है।

Advertisement

Urban Company: कंपनी ने 161.03 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर अपना QIP इश्यू खोल दिया है, जिस पर 5% तक छूट संभव है।

Capri Global Capital: शेयरधारकों ने कंपनी को विभिन्न माध्यमों से 4,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दे दी है।

ARSS Infrastructure: कंपनी को उत्तर रेलवे से लखनऊ डिवीजन में एक पुल के डिजाइन और निर्माण के लिए 131.10 करोड़ रुपये का ठेका मिला है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।