Interglobe Aviation Share: शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच IndiGo के शेयरों ने भरी उड़ान, जानें क्यों टूट पड़े निवेशक

Indigo Share Price Rally: शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त हरियाली के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation) के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 5 फीसदी तक उछल गए। यह स्टॉक आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहा। कंपनी के शेयरों में यह उछाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से आई है।

शेयरों में 5 प्रतिशत का उछाल बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इंडिगो के शेयर 5,520 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि सोमवार को 5,430 पर बंद हुए थे। बाजार खुलते ही इस स्टॉक पर निवेशकों को हुजूम देखने को मिला और यह इंट्राडे में 5,692.30 के लेवल पर पहुंच गया। इस तेजी को पूरे भारतीय बाजार के पॉजिटिव माहौल से भी बड़ा सपोर्ट मिला। विदेशी निवेशकों (FII) की खरीदारी और सितंबर तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीद में शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 1,097.33 अंक उछलकर 82,186.92 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 भी 274.30 अंकों की छलांग लगाकर 25,317.55 के लेवल पर पहुंच गया था।

कच्चा तेल सस्ता होने से एयरलाइन को मिली राहत दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। अमेरिका- ईरान युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीदों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमलों की चिंताओं के बीच तेल के दाम नीचे आए हैं। किसी भी एयरलाइन के लिए विमान ईंधन (ATF) सबसे बड़ा खर्च होता है। ऐसे में कच्चा तेल सस्ता होने से सीधे तौर पर कंपनी की लागत घटने की उम्मीद बढ़ जाती है।

सितंबर तिमाही में कपंनी का घाटा हुआ कम बता दें कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में इंडिगो का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 1,879.1 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 2,582.1 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कुल रेवेन्यू बढ़कर 24,311.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल 19,599.5 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का कुल खर्च भी तेजी से बढ़कर 26,188.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। खास तौर पर विमान ईंधन (ATF) का खर्च सालाना आधार पर 67.2 फीसदी उछलकर 9,966.8 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, रुपये की गिरती कीमत ने भी मुनाफे पर दबाव बनाया है।