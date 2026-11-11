Interglobe Aviation Share: शेयर बाजार में तूफानी तेजी के बीच IndiGo के शेयरों ने भरी उड़ान, जानें क्यों टूट पड़े निवेशक

Indigo Share Price Rally: शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त हरियाली के बीच देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation) के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 5 फीसदी तक उछल गए। यह स्टॉक आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहा। कंपनी के शेयरों में यह उछाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल की कीमतों में भारी गिरावट की वजह से आई है।

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शेयरों में 5 प्रतिशत का उछाल बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इंडिगो के शेयर 5,520 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि सोमवार को 5,430 पर बंद हुए थे। बाजार खुलते ही इस स्टॉक पर निवेशकों को हुजूम देखने को मिला और यह इंट्राडे में 5,692.30 के लेवल पर पहुंच गया। इस तेजी को पूरे भारतीय बाजार के पॉजिटिव माहौल से भी बड़ा सपोर्ट मिला। विदेशी निवेशकों (FII) की खरीदारी और सितंबर तिमाही के बेहतर नतीजों की उम्मीद में शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 1,097.33 अंक उछलकर 82,186.92 पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी 50 भी 274.30 अंकों की छलांग लगाकर 25,317.55 के लेवल पर पहुंच गया था।

कच्चा तेल सस्ता होने से एयरलाइन को मिली राहत दरअसल, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। अमेरिका- ईरान युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीदों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हो रहे हमलों की चिंताओं के बीच तेल के दाम नीचे आए हैं। किसी भी एयरलाइन के लिए विमान ईंधन (ATF) सबसे बड़ा खर्च होता है। ऐसे में कच्चा तेल सस्ता होने से सीधे तौर पर कंपनी की लागत घटने की उम्मीद बढ़ जाती है।

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सितंबर तिमाही में कपंनी का घाटा हुआ कम बता दें कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में इंडिगो का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 1,879.1 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में 2,582.1 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी की कुल रेवेन्यू बढ़कर 24,311.9 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल 19,599.5 करोड़ रुपये था। हालांकि, कंपनी का कुल खर्च भी तेजी से बढ़कर 26,188.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। खास तौर पर विमान ईंधन (ATF) का खर्च सालाना आधार पर 67.2 फीसदी उछलकर 9,966.8 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, रुपये की गिरती कीमत ने भी मुनाफे पर दबाव बनाया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।