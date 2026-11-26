Indus Finance Limited Bonus Share: स्मॉल-कैप कंपनी इंडस फाइनेंस लिमिटेड (Indus Finance Limited) ने अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है, जिसके बाद से यह स्टॉक रडार पर बना हुआ है। कंपनी ने हर 9 शेयरों के बदले 5 पूरी तरह से पेड-अप इक्विटी शेयर फ्री में देने का फैसला किया है। इसके लिए 1 दिसंबर 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया गया है। यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर मौजूद रहेंगे, वे इस बोनस इश्यू के हकदार होंगे।

निवेशकों के पोर्टफोलियो पर क्या पड़ेगा असर? कंपनी के इस फैसले से निवेशकों के पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। कंपनी की तरफ से जारी किए जाने वाले इन नए बोनस शेयरों की फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर तय की गई है। इसे एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि रिकॉर्ड डेट तक किसी निवेशक के पास इंडस फाइनेंस के 90 शेयर हैं। कंपनी के 5:9 के रेशयो के हिसाब से उसे 50 अतिरिक्त शेयर फ्री में मिल जाएंगे। इस तरह निवेशक के पास कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 140 हो जाएगी।

कब खाते में आएंगे नए शेयर? कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बोनस शेयरों का अलॉटमेंट अस्थायी रूप से 2 दिसंबर 2026 को किया जाना तय हुआ है। इसके ठीक अगले दिन यानी 3 दिसंबर 2026 से ये नए शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर सामान्य ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। इसका मतलब है कि निवेशक 3 दिसंबर से इन अतिरिक्त शेयरों की खरीद-बिक्री भी कर सकेंगे।

प्रस्ताव को मिला 100% समर्थन इस बोनस इश्यू को मंजूरी देने के लिए कंपनी ने पोस्टल बैलेट के जरिए शेयरधारकों से राय मांगी थी। यह वोटिंग प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर 2026 तक चली। इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले सभी शेयरधारकों ने इस प्रस्ताव का 100 प्रतिशत समर्थन किया है। कंपनी के कुल 92,58,300 शेयरों में से 74,41,822 शेयरों के मालिकों ने वोटिंग में भाग लिया, जो 80.38 प्रतिशत का भारी मतदान है। इसमें प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने अपने 61,42,020 शेयरों के साथ प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। वहीं, आम पब्लिक शेयरधारकों ने भी अपने 12,99,802 शेयरों के साथ इसे पूरा समर्थन दिया। दोनों ही कैटेगरी में प्रस्ताव को 100 फीसदी वोट मिले।

5 साल में 5100% से ज्यादा की छलांग बता दें कि इंडस फाइनेंस के शेयरों ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को मालामाल कर दिया है। BSE पर आज यह शेयर 465 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला। अगर इसके रिटर्न के आंकड़ों पर नजर डालें, तो पिछले एक महीने में ही यह शेयर 28.84 प्रतिशत चढ़ा है। बीते छह महीनों में इसने 309.98 प्रतिशत की जबरदस्त छलांग लगाई है। एक साल में इसने 855.22 प्रतिशत का मुनाफा दिया है, जबकि पांच साल में इसका कुल रिटर्न 5,101.34 प्रतिशत का रिकॉर्ड रिटर्न दिया है।