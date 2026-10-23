Infosys Q2 Results 2026: इंफोसिस के शेयरधारकों की चांदी! हर शेयर पर ₹26 का डिविडेंड, जानें कब आएगा पैसा

Infosys Q2 Results 2026: देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल इंफोसिस ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का समेकित शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 6.2 फीसदी बढ़कर 7,823 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने इससे कम मुनाफा दर्ज किया था।कंपनी के निदेशकमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद वित्तीय परिणामों की घोषणा की गई। आंकड़ों के अनुसार, दूसरी तिमाही में इंफोसिस का राजस्व 10.7 फीसदी की वृद्धि के साथ 49,244 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
कंपनी ने निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए 26 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस डिविडेंड का भुगतान 11 नवंबर को किया जाएगा। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके पास 3 नवंबर तक कंपनी के शेयर होंगे।
|मुख्य जानकारी
|क्या रहा नतीजा?
|कंपनी का मुनाफा
|दूसरी तिमाही में ₹7,823 करोड़ रहा।
|मुनाफे में बढ़ोतरी
|पिछले साल के मुकाबले 6.2% की वृद्धि हुई।
|कंपनी की कमाई (रेवेन्यू)
|रेवेन्यू बढ़कर ₹49,244 करोड़ पहुंच गया।
|रेवेन्यू में वृद्धि
|सालाना आधार पर 10.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
|ऑपरेटिंग मार्जिन
|21% पर रहा।
|बड़े सौदे
|कंपनी को 5.2 अरब डॉलर के बड़े सौदे मिले।
|AI से कमाई
|कुल रेवेन्यू में AI की हिस्सेदारी 10.5% रही।
|अंतरिम डिविडेंड
|शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹26 देने का ऐलान।
|डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट
|3 नवंबर 2026 तय की गई।
|डिविडेंड का भुगतान
|11 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
|पूरे साल के लिए अनुमान
|कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान घटाकर 1–2% किया।
इंफोसिस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख ने कहा कि दूसरी तिमाही में कंपनी को 5.2 अरब डॉलर के बड़े और मजबूत सौदे प्राप्त हुए जिनमें दो अरब डॉलर से अधिक का एक मेगा सौदा भी शामिल है। कंपनी का एआई राजस्व 10.5 प्रतिशत रहा और इसमें तिमाही-दर-तिमाही 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे-जैसे कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई को अपना रही हैं, एआई राजस्व में यह मजबूत वृद्धि बाजार में कंपनी की विशेष स्थिति और क्लाइंट के भरोसे को दर्शाती है।
Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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