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Infosys Q2 Results 2026: इंफोसिस के शेयरधारकों की चांदी! हर शेयर पर ₹26 का डिविडेंड, जानें कब आएगा पैसा

Infosys Dividend Eligibility: इंफोसिस का दूसरी तिमाही में समेकित शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 6.2% बढ़कर 7,823 करोड़ रुपये और राजस्व 10.7% बढ़कर 49,244 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने 26 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश घोषित किया।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड23 Oct 2026, 05:40 PM IST
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Infosys ने किया डिविडेंड का ऐलान
Infosys ने किया डिविडेंड का ऐलान(AI generated image for representational purposes only)
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Infosys Q2 Results 2026: देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में शामिल इंफोसिस ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का समेकित शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 6.2 फीसदी बढ़कर 7,823 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने इससे कम मुनाफा दर्ज किया था।कंपनी के निदेशकमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद वित्तीय परिणामों की घोषणा की गई। आंकड़ों के अनुसार, दूसरी तिमाही में इंफोसिस का राजस्व 10.7 फीसदी की वृद्धि के साथ 49,244 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

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कंपनी ने निवेशकों को फायदा पहुंचाने के लिए 26 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस डिविडेंड का भुगतान 11 नवंबर को किया जाएगा। हालांकि, इसका लाभ उन्हीं शेयरधारकों को मिलेगा, जिनके पास 3 नवंबर तक कंपनी के शेयर होंगे।

इंफोसिस के वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजों की पूरी डिटेल

मुख्य जानकारीक्या रहा नतीजा?
कंपनी का मुनाफादूसरी तिमाही में 7,823 करोड़ रहा।
मुनाफे में बढ़ोतरीपिछले साल के मुकाबले 6.2% की वृद्धि हुई।
कंपनी की कमाई (रेवेन्यू)रेवेन्यू बढ़कर 49,244 करोड़ पहुंच गया।
रेवेन्यू में वृद्धिसालाना आधार पर 10.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
ऑपरेटिंग मार्जिन21% पर रहा।
बड़े सौदेकंपनी को 5.2 अरब डॉलर के बड़े सौदे मिले।
AI से कमाईकुल रेवेन्यू में AI की हिस्सेदारी 10.5% रही।
अंतरिम डिविडेंडशेयरधारकों को हर शेयर पर 26 देने का ऐलान।
डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट3 नवंबर 2026 तय की गई।
डिविडेंड का भुगतान11 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
पूरे साल के लिए अनुमानकंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान घटाकर 1–2% किया।

इंफोसिस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख ने कहा कि दूसरी तिमाही में कंपनी को 5.2 अरब डॉलर के बड़े और मजबूत सौदे प्राप्त हुए जिनमें दो अरब डॉलर से अधिक का एक मेगा सौदा भी शामिल है। कंपनी का एआई राजस्व 10.5 प्रतिशत रहा और इसमें तिमाही-दर-तिमाही 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसे-जैसे कंपनियां बड़े पैमाने पर एआई को अपना रही हैं, एआई राजस्व में यह मजबूत वृद्धि बाजार में कंपनी की विशेष स्थिति और क्लाइंट के भरोसे को दर्शाती है।

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Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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