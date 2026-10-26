Infosys Share Price: बाजार खुलते ही इन्फोसिस के शेयरों पर हावी हुई बिकवाली, 4% से ज्यादा टूटा, जानें वजह

Infosys Share Price Fall Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को गिरावट का सिलसिला बरकरार है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी बाजार लाल निशान में ही बंद हुआ था। आज के कारोबार में देश दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 1,115 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि शुक्रवार को 1153.80 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। पहले आधे घंटे में ही 4.06 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 1,107 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इन्फोसिस के शेयरों में यह बिकवाली वित्तीय वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित करने के बाद आई है।

निफ्टी IT इंडेक्स में 2.5% की गिरावट इस दौरान, पूरे आईटी सेक्टर पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.53 प्रतिशत या 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 31184.70 के लेवल पर इंट्राडे लो बनाया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में 31,995.50 के लेवल पर बंद हुआ था।

इन्फोसिस ग्रोथ आउटलुक देश की दिग्गज आईटी कंपनी के मैनेजमेंट ने इसके रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती की है। इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले का अनुमान 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक था। हालांकि,रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती के बावजूद आईटी कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बरकरार रखा है। यह मौजूदा वित्त साल के लिए 20 प्रतिशत से 22 प्रतिशत है।

इन्फोसिस शेयर प्राइस टार्गेट (Infosys Share Price Target) इन्फोसिस की तरफ से अपने बराबर की कंपनियों के मुकाबले कमजोर आंकड़ें पेश करने के बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक पर अपनी राय पेश की है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इस पर न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं, टार्गेट प्राइस 1050 रुपये प्रति शेयर का तय किया है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि इन्फोसिस चालू वित्त साल की दूसरी छमाही में ऑर्गेनिक ग्रोथ में निचले स्तर तक की गिरावट की वजह से चुनौतियों का सामना कर सकती है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए मार्जिन अनुमान को 30 आधार अंक घटा दिया है, जिससे अर्निंग पर शेयर (EPS) में 3 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, वित्त वर्ष 2028-29 के लिए EPS में 1 प्रतिशत की कटौती की है। जेपी मॉर्गन ने अमुमान जताया है कि इन्फोसिस के मल्टीपल्स TCS और HCL Tech से नीचे रहेंगे।