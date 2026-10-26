Infosys Share Price: बाजार खुलते ही इन्फोसिस के शेयरों पर हावी हुई बिकवाली, 4% से ज्यादा टूटा, जानें वजह

Infosys Share Price Fall Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 26 अक्टूबर को गिरावट का सिलसिला बरकरार है। इससे पहले पिछले सप्ताह भी बाजार लाल निशान में ही बंद हुआ था। आज के कारोबार में देश दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 1,115 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि शुक्रवार को 1153.80 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। पहले आधे घंटे में ही 4.06 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 1,107 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इन्फोसिस के शेयरों में यह बिकवाली वित्तीय वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित करने के बाद आई है।

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निफ्टी IT इंडेक्स में 2.5% की गिरावट इस दौरान, पूरे आईटी सेक्टर पर दबाव देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.53 प्रतिशत या 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 31184.70 के लेवल पर इंट्राडे लो बनाया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में 31,995.50 के लेवल पर बंद हुआ था।

इन्फोसिस ग्रोथ आउटलुक देश की दिग्गज आईटी कंपनी के मैनेजमेंट ने इसके रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में कटौती की है। इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले का अनुमान 1.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक था। हालांकि,रेवेन्यू गाइडेंस में कटौती के बावजूद आईटी कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बरकरार रखा है। यह मौजूदा वित्त साल के लिए 20 प्रतिशत से 22 प्रतिशत है।

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इन्फोसिस शेयर प्राइस टार्गेट (Infosys Share Price Target) इन्फोसिस की तरफ से अपने बराबर की कंपनियों के मुकाबले कमजोर आंकड़ें पेश करने के बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक पर अपनी राय पेश की है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने इस पर न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं, टार्गेट प्राइस 1050 रुपये प्रति शेयर का तय किया है। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि इन्फोसिस चालू वित्त साल की दूसरी छमाही में ऑर्गेनिक ग्रोथ में निचले स्तर तक की गिरावट की वजह से चुनौतियों का सामना कर सकती है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 के लिए मार्जिन अनुमान को 30 आधार अंक घटा दिया है, जिससे अर्निंग पर शेयर (EPS) में 3 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, वित्त वर्ष 2028-29 के लिए EPS में 1 प्रतिशत की कटौती की है। जेपी मॉर्गन ने अमुमान जताया है कि इन्फोसिस के मल्टीपल्स TCS और HCL Tech से नीचे रहेंगे।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।