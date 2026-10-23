Infosys Q2 Results: नतीजों से पहले इन्फोसिस में तूफानी तेजी, निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड का तोहफा? जानिए डिटेल

Infosys Share Price Today: देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस शुक्रवार को अपने तिमाही वित्तीय नतीजों का ऐलान करने जा रही है। निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 के लिए अंतरिम डिविडेंड घोषित करेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ -साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करेंगे। आज वित्तीय नतीजे घोषित होने से पहले इन्फोसिस के शेयरों पर निवेशक एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हासिल किए।

शेयरों में 4 प्रतिशत का उछाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इन्फोसिस के शेयर 1,187 रुपये के भाव पर खुले, जबकि बीते कल ये 1153.35 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, आज के शुरुआती कारोबार में अच्छी खरीदारी के दम पर 3.85 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 1,197.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। हालांकि, इस लेवल पर शेयर ज्यादा देर तक नहीं तक पाए और इनमें थोड़ी गिरावट आई। सुबह 10:34 बजे इन्फोसिस के शेयर 0.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,161 रुपये के लेवल पर कामकाज कर रहे थे।

कब जारी होगा इन्फोसिस का रिजल्ट? कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, आज इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई गई है। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2027 के दूसरे क्वार्टर यानी सितंबर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का रिव्यू करेगी। यह रिजल्ट आज शेयर मार्केट बंद होने के बाद पेश किए जाएंगे। 19 अक्टूबर को जारी एक प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही के नतीजे और इससे जुड़े ऐलान वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कंपनी BSE, NSE और न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है।

शाम 6 बजे होगी इन्वेस्टर्स कॉल बता दें कि सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस की मैनेजमेंट टीम शाम 4:30 बजे एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान मैनेजमेंट मीडिया के सवालों का जबाव देंगे। यह प्रेस-कॉन्फेंस कंपनी की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होगी। इसके बाद शाम 6 बजे कंपनी एक इन्वेस्टर्स कॉल बुलाएगी। इस दौरान कंपनी के सीनियर लीडर्स कंपनी के प्रदर्शन पर बातचीत और हिस्सा लेने वालों के सवालों का जबाव देंगे।

निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड का तोहफा? गौरतलब है कि वित्तीय रिजल्टस के साथ-साथ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वित्त वर्ष 2027 के लिए अंतरिम डिविडेंड के प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। वहीं, डिविडेंड के साथ-साथ कंपनी आज इसके रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा कर सकती है। पिछले एक साल में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 48 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया रहै।