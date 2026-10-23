Infosys Q2 Results: नतीजों से पहले इन्फोसिस में तूफानी तेजी, निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड का तोहफा? जानिए डिटेल

Infosys Share Price Today: देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस शुक्रवार को अपने तिमाही वित्तीय नतीजों का ऐलान करने जा रही है। निवेशकों को उम्मीद है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 के लिए अंतरिम डिविडेंड घोषित करेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ -साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करेंगे। आज वित्तीय नतीजे घोषित होने से पहले इन्फोसिस के शेयरों पर निवेशक एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हासिल किए।

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शेयरों में 4 प्रतिशत का उछाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इन्फोसिस के शेयर 1,187 रुपये के भाव पर खुले, जबकि बीते कल ये 1153.35 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, आज के शुरुआती कारोबार में अच्छी खरीदारी के दम पर 3.85 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 1,197.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। हालांकि, इस लेवल पर शेयर ज्यादा देर तक नहीं तक पाए और इनमें थोड़ी गिरावट आई। सुबह 10:34 बजे इन्फोसिस के शेयर 0.66 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 1,161 रुपये के लेवल पर कामकाज कर रहे थे।

कब जारी होगा इन्फोसिस का रिजल्ट? कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, आज इन्फोसिस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक बुलाई गई है। इसमें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2027 के दूसरे क्वार्टर यानी सितंबर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का रिव्यू करेगी। यह रिजल्ट आज शेयर मार्केट बंद होने के बाद पेश किए जाएंगे। 19 अक्टूबर को जारी एक प्रेस रिलीज में कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही के नतीजे और इससे जुड़े ऐलान वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कंपनी BSE, NSE और न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है।

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शाम 6 बजे होगी इन्वेस्टर्स कॉल बता दें कि सितंबर तिमाही के रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस की मैनेजमेंट टीम शाम 4:30 बजे एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस करेगी। इस दौरान मैनेजमेंट मीडिया के सवालों का जबाव देंगे। यह प्रेस-कॉन्फेंस कंपनी की वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम होगी। इसके बाद शाम 6 बजे कंपनी एक इन्वेस्टर्स कॉल बुलाएगी। इस दौरान कंपनी के सीनियर लीडर्स कंपनी के प्रदर्शन पर बातचीत और हिस्सा लेने वालों के सवालों का जबाव देंगे।

निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड का तोहफा? गौरतलब है कि वित्तीय रिजल्टस के साथ-साथ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वित्त वर्ष 2027 के लिए अंतरिम डिविडेंड के प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। वहीं, डिविडेंड के साथ-साथ कंपनी आज इसके रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा कर सकती है। पिछले एक साल में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को 48 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया रहै।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।