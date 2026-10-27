IT Stocks Down: इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस… आज शेयर बाजार में धड़ाम हो गए IT स्टॉक्स, जानिए भारी बिकवाली के तीन कारण

IT Stocks Crash Today: शेयर बाजार लगातार छठे सत्र में कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। नए सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को भी निफ्टी-सेंसेक्स ने गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। निफ्टी 44.4 अंक (0.19%) तो सेंसेक्स 122.37 अंक (0.16%) की कमजोरी के साथ खुला। बाजार में गिरावट का आलम यह है कि शुरुआती कारोबार में सुबह 9.30 बजे निफ्टी के कुल 50 में से 29 शेयर जबकि सेंसेक्स के कुल 30 में से 18 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।
आज की बड़ी गिरावट में योगदान देने वाला आईटी सेक्टर है। आईटी शेयरों की कमजोरी के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.32% टूट गया। सबसे बड़ी गिरावट इन्फोसिस के शेयरों में देखने को मिली जो 34.95 अंक (2.99%) टूटकर 1,131.05 के इंट्रा-डे लो पर पहुंच गया। आईटी शेयरों में मचे हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 9.56 बजे निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल सिर्फ कोफोर्ज का शेयर ही हरे निशान में दिखा, बाकी सभी शेयर बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। पर्सिटेंट, एमफेसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीएम, विप्रो और ऑरेकल, सभी शेयरों में गिरावट ही दर्ज की गई।
इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे पेश करते हुए पूरे वित्त वर्ष का अनुमानित रेवेन्यू ग्रोथ घटा दिया था। कमजोर अमेरिकी मांग, एआई से पारंपरिक आईटी सर्विसेज पर दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के प्रभाव इन्फोसिस पर ज्यादा दिखा, लेकिन आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों से सामने भी ये चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।
जेनरेटिव एआई कोडिंग, टेस्टिंग और डेटा इंजीनियरिंग जैसे कामों को अधिक कुशल और आसान बना रहा है। इससे ग्राहकों को कम लागत में सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक रेवेन्यू मॉडल पर दबाव बढ़ने की आशंका है। इन्हीं वजहों से आईटी शेयरों को लेकर निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।
उधर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक आज और कल 27-28 अक्तूबर होने वाली है। भारतीय आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही है। यही वजह है कि बाजार फेडरल रिजर्व की घोषणा से पहले फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। अगर फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की तो ग्लोबल टेक्नॉलजी कंपनियों के खर्चे और शेयरों के वैल्युएशन दबाव में आ सकते हैं।
आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट की एक वजह कच्चे तेल की ऊंची कीमत भी हो सकती है। आज कच्चे तेल का भाव 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। इसका सीधा असर तो आईटी शेयरों पर नहीं होगा, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ने से चौतरफा बिकवाली का माहौल बनता है जिसका शिकार आईटी शेयर भी होते हैं।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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