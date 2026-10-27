IT Stocks Down: इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस… आज शेयर बाजार में धड़ाम हो गए IT स्टॉक्स, जानिए भारी बिकवाली के तीन कारण

IT Stocks Crash Today: शेयर बाजार लगातार छठे सत्र में कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। नए सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को भी निफ्टी-सेंसेक्स ने गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। निफ्टी 44.4 अंक (0.19%) तो सेंसेक्स 122.37 अंक (0.16%) की कमजोरी के साथ खुला। बाजार में गिरावट का आलम यह है कि शुरुआती कारोबार में सुबह 9.30 बजे निफ्टी के कुल 50 में से 29 शेयर जबकि सेंसेक्स के कुल 30 में से 18 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।
आज की बड़ी गिरावट में योगदान देने वाला आईटी सेक्टर है। आईटी शेयरों की कमजोरी के कारण निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.32% टूट गया। सबसे बड़ी गिरावट इन्फोसिस के शेयरों में देखने को मिली जो 34.95 अंक (2.99%) टूटकर 1,131.05 के इंट्रा-डे लो पर पहुंच गया। आईटी शेयरों में मचे हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 9.56 बजे निफ्टी आईटी इंडेक्स में शामिल सिर्फ कोफोर्ज का शेयर ही हरे निशान में दिखा, बाकी सभी शेयर बिकवाली का दबाव झेल रहे थे। पर्सिटेंट, एमफेसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एलटीएम, विप्रो और ऑरेकल, सभी शेयरों में गिरावट ही दर्ज की गई।
इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) के नतीजे पेश करते हुए पूरे वित्त वर्ष का अनुमानित रेवेन्यू ग्रोथ घटा दिया था। कमजोर अमेरिकी मांग, एआई से पारंपरिक आईटी सर्विसेज पर दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के प्रभाव इन्फोसिस पर ज्यादा दिखा, लेकिन आईटी सेक्टर की अन्य कंपनियों से सामने भी ये चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।
जेनरेटिव एआई कोडिंग, टेस्टिंग और डेटा इंजीनियरिंग जैसे कामों को अधिक कुशल और आसान बना रहा है। इससे ग्राहकों को कम लागत में सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन भारतीय आईटी कंपनियों के पारंपरिक रेवेन्यू मॉडल पर दबाव बढ़ने की आशंका है। इन्हीं वजहों से आईटी शेयरों को लेकर निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।
उधर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक आज और कल 27-28 अक्तूबर होने वाली है। भारतीय आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा बाजार अमेरिका ही है। यही वजह है कि बाजार फेडरल रिजर्व की घोषणा से पहले फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। अगर फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा की तो ग्लोबल टेक्नॉलजी कंपनियों के खर्चे और शेयरों के वैल्युएशन दबाव में आ सकते हैं।
आईटी सेक्टर के शेयरों में गिरावट की एक वजह कच्चे तेल की ऊंची कीमत भी हो सकती है। आज कच्चे तेल का भाव 115 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। इसका सीधा असर तो आईटी शेयरों पर नहीं होगा, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ने से चौतरफा बिकवाली का माहौल बनता है जिसका शिकार आईटी शेयर भी होते हैं।
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