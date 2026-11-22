IPOs This Week: भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। निवेशकों के सामने एक तरफ उन IPO में बोली लगाने का आखिरी मौका होगा, जिनकी सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया पहले से चल रही है। वहीं, दूसरी तरफ नए इश्यू बाजार में उतरने की तैयारी में हैं। खास तौर पर श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज और फूड लिंक F&B होल्डिंग्स के IPO पर नजर रहेगी। इनमें एक SME प्लेटफॉर्म पर उतरेगा, जबकि दूसरा मेनबोर्ड IPO होगा।
अगले हफ्ते की शुरुआत दो मौजूदा IPO के लिए अहम रहेगी। महानदी कोलफील्ड्स और वटराना रेंटल्स के IPO में 23 नवंबर को सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन होगा। दोनों इश्यू 19 नवंबर को खुले थे। यह इन दोनों IPO में निवेशकों के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन भी है।
कंपनी का ₹8,981.12 करोड़ का इश्यू 23 नवंबर को बंद होगा। इसके लिए प्राइस बैंड ₹129 से ₹136 प्रति शेयर तय किया गया है। 20 नवंबर को दोपहर 3:10 बजे तक इस IPO को कुल 0.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।
₹120.10 करोड़ का यह SME इश्यू भी 23 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड ₹232 से ₹245 तय किया है। 20 नवंबर को दोपहर 3:10 बजे तक इसे कुल 9.27 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था।
अगले हफ्ते नए IPO की शुरुआत श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज के इश्यू से होगी। कंपनी का IPO 25 नवंबर को खुलेगा और 27 नवंबर तक इसमें बोली लगाई जा सकेगी। कंपनी इस आईपीओ के जरिए ₹93.66 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है।
यह पूरा फ्रेश इश्यू होगा। इसके लिए प्राइस बैंड ₹130 से ₹142 प्रति शेयर तय किया गया है। श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज शुगर सेक्टर में कारोबार करती है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग NSE SME प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित है। IPO की लिस्टिंग 2 दिसंबर को होने वाली है।
अगले हफ्ते का दूसरा प्रमुख इश्यू फूड लिंक F&B होल्डिंग्स का होगा। यह मेनबोर्ड IPO 26 नवंबर को खुलेगा और 30 नवंबर को बंद होगा। कंपनी के इश्यू में ₹192 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 88.35 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। फिलहाल कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड और कुल इश्यू साइज घोषित नहीं किया है। फूड लिंक F&B का कारोबार फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा है।
कंपनी इवेंट कैटरिंग, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, बैंक्वेट और इंटीग्रेटेड फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जैसे कारोबार में एक्टिव है। भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी इसकी मौजूदगी है। कंपनी के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होने वाले हैं। इसकी संभावित लिस्टिंग तारीख 3 दिसंबर है।
नए शुरू हो रहे हफ्ते में 26 नवंबर को NSE और BSE पर Crystal Crop Protection की लिस्टिंग होने वाली है। इसके बाद 27 नवंबर को NSE और BSE पर Mahanadi Coalfields के शेयर अपनी शुरुआत करेंगे। 27 नवंबर को NSE SME पर Watrana Rentals के लिस्ट होने की उम्मीद है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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