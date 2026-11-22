IPOs This Week: भारतीय शेयर बाजार में अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट की गतिविधियों में तेजी आ सकती है। निवेशकों के सामने एक तरफ उन IPO में बोली लगाने का आखिरी मौका होगा, जिनकी सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया पहले से चल रही है। वहीं, दूसरी तरफ नए इश्यू बाजार में उतरने की तैयारी में हैं। खास तौर पर श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज और फूड लिंक F&B होल्डिंग्स के IPO पर नजर रहेगी। इनमें एक SME प्लेटफॉर्म पर उतरेगा, जबकि दूसरा मेनबोर्ड IPO होगा।
अगले हफ्ते की शुरुआत दो मौजूदा IPO के लिए अहम रहेगी। महानदी कोलफील्ड्स और वटराना रेंटल्स के IPO में 23 नवंबर को सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन होगा। दोनों इश्यू 19 नवंबर को खुले थे। यह इन दोनों IPO में निवेशकों के लिए बोली लगाने का आखिरी दिन भी है।
कंपनी का ₹8,981.12 करोड़ का इश्यू 23 नवंबर को बंद होगा। इसके लिए प्राइस बैंड ₹129 से ₹136 प्रति शेयर तय किया गया है। 20 नवंबर को दोपहर 3:10 बजे तक इस IPO को कुल 0.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।
₹120.10 करोड़ का यह SME इश्यू भी 23 नवंबर को बंद होगा। कंपनी ने शेयरों का प्राइस बैंड ₹232 से ₹245 तय किया है। 20 नवंबर को दोपहर 3:10 बजे तक इसे कुल 9.27 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था।
अगले हफ्ते नए IPO की शुरुआत श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज के इश्यू से होगी। कंपनी का IPO 25 नवंबर को खुलेगा और 27 नवंबर तक इसमें बोली लगाई जा सकेगी। कंपनी इस आईपीओ के जरिए ₹93.66 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रही है।
यह पूरा फ्रेश इश्यू होगा। इसके लिए प्राइस बैंड ₹130 से ₹142 प्रति शेयर तय किया गया है। श्री सिद्धिविनायक ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज शुगर सेक्टर में कारोबार करती है। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग NSE SME प्लेटफॉर्म पर प्रस्तावित है। IPO की लिस्टिंग 2 दिसंबर को होने वाली है।
अगले हफ्ते का दूसरा प्रमुख इश्यू फूड लिंक F&B होल्डिंग्स का होगा। यह मेनबोर्ड IPO 26 नवंबर को खुलेगा और 30 नवंबर को बंद होगा। कंपनी के इश्यू में ₹192 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 88.35 लाख शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। फिलहाल कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड और कुल इश्यू साइज घोषित नहीं किया है। फूड लिंक F&B का कारोबार फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ा है।
कंपनी इवेंट कैटरिंग, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, बैंक्वेट और इंटीग्रेटेड फूड एंड बेवरेज सर्विसेज जैसे कारोबार में एक्टिव है। भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भी इसकी मौजूदगी है। कंपनी के शेयर BSE और NSE पर लिस्ट होने वाले हैं। इसकी संभावित लिस्टिंग तारीख 3 दिसंबर है।
नए शुरू हो रहे हफ्ते में 26 नवंबर को NSE और BSE पर Crystal Crop Protection की लिस्टिंग होने वाली है। इसके बाद 27 नवंबर को NSE और BSE पर Mahanadi Coalfields के शेयर अपनी शुरुआत करेंगे। 27 नवंबर को NSE SME पर Watrana Rentals के लिस्ट होने की उम्मीद है।
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