IRCTC Share Price: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी IRCTC के शेयर में लंबी अवधि के लिहाज से अच्छी बढ़त की संभावना जताई गई है। ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर (Prabhudas Lilladher) ने कंपनी के शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखा है। इसके साथ ही ₹662 का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज की 19 नवंबर 2026 की रिसर्च रिपोर्ट में शेयर का रेफरेंस प्राइस ₹444 रखा गया है। इस स्तर से ₹662 का टारगेट करीब 49 फीसदी से ज्यादा है।
ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के कैटरिंग और टूरिज्म कारोबार में मजबूत गतिविधियां, रेल नीर (Rail Neer) की उत्पादन क्षमता का विस्तार और कर्ज-मुक्त बैलेंस शीट आगे कारोबार को सहारा दे सकते हैं। हालांकि, सितंबर तिमाही में असाधारण GST प्रावधान के कारण कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ा है। ₹662 का टारगेट सितंबर 2028 के अनुमानित EPS के 32 गुना मूल्यांकन के आधार पर तय किया गया है।
|Particulars
|Details
|Company
|IRCTC
|Brokerage
|Prabhudas Lilladher
|Recommendation
|Buy
|Reference Price
|₹444
|Target Price
|₹662
|Potential Upside
|49.1%
|Report Date
|November 19, 2026
|Valuation Basis
|32x September 2028E EPS
IRCTC का सितंबर तिमाही का ऑपरेशनल प्रदर्शन ब्रोकरेज के अनुमान के करीब रहा। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 16.3% बढ़कर ₹1,333.1 करोड़ पहुंच गया। इस वृद्धि में कैटरिंग और टूरिज्म कारोबार की अहम भूमिका रही। कंपनी का EBITDA मार्जिन 30.6% रहा, जबकि ब्रोकरेज ने 31.4% का अनुमान लगाया था। वहीं, ₹116.3 करोड़ के असाधारण GST प्रावधान का असर मुनाफे पर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रावधान रेल नीर कारोबार से जुड़ा था।
ब्रोकरेज के मुताबिक, IRCTC रेल नीर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए चार नए प्लांट जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिल सकती है। प्रभुदास लीलाधर को उम्मीद है कि कैटरिंग कारोबार की मजबूत गतिविधियों और रेल नीर में क्षमता विस्तार के दम पर वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 के बीच कंपनी की बिक्री में सालाना औसतन 11% की वृद्धि हो सकती है।
प्रभुदास लीलाधर ने कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं, कर्ज-मुक्त बैलेंस शीट और बेहतर रिटर्न अनुपात को देखते हुए BUY रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रोकरेज का टारगेट एक अनुमान है, शेयर के भाव में उतार-चढ़ाव संभव है। GST से जुड़े प्रावधान और कैटरिंग कारोबार के मार्जिन पर दबाव कंपनी के प्रदर्शन के लिए अहम जोखिम बने रह सकते हैं।
आज, 20 नवंबर 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में IRCTC के शेयर करीब 448 रुपये पर बंद हुए हैं। इसमें करीब 1.55 रुपये की गिरावट आई है। कंपनी के शेयर 0.34 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए हैं।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।