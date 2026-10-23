IT Stocks Surged Today: आज आईटी शेयरों में बहार, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, कोफोर्ज में शानदार तेजी

IT Stocks Rally: आज आईटी शेयरों में बहार है। शेयर बाजार के शुरुआती कामकाज में निफ्टी आईटी सुबह 9.41 बजे 1,057.35 अंक (3.29%) चढ़कर 33,138.60 के इंट्रा-डे हाई छू लिया। निफ्टी आईटी सूचकांक में शामिल सभी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। सुबह 9.46 बजे टीसीएस के शेयर 3.09%, इन्फोसिस 2.44%, एसचीएल 1.80%, विप्रो 1.65% जबकि कोफोर्ज के शेयर 1.33% तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।
दिलचस्प बात है कि 16 बड़े सेक्टर्स में से 11 में गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी इंडेक्स चढ़ गया। आईटी शेयरों में आज की तेजी तीन कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद लौटी है। दरअसल, ग्लोबल आईटी स्टॉक्स के प्रति की उदासी ने निवेशकों को भारतीय आईटी कंपनियों की ओर मोड़ा है।
अमेरिका और एशिया के टेक स्टॉक्स दबाव में हैं क्योंकि एआई पर बढ़ते खर्च, एआई कंपनियों के ऊंचा वैल्युएशन से कमजोर रिटर्न जैसी आशंकाओं ने निवेशकों को चिंता में डाला है। इस कारण निवेशक पारंपरिक टेक कंपनियों का रुख कर रहे हैं। भारतीय टेक कंपनियों ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करके निवेशकों के बदलते मिजाज के अनुरूप खुद को योग्य साबित किया है।
आज शेयर बाजार में कामकाज की शुरुआत मिले-जुले रुख के साथ हुई। सेंसेक्स ने 416.25 अंक की बंपर बढ़त के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई और सूचकांक शुरुआती कारोबार में फिसलकर 73,388.89 अंक तक पहुंच गया। उधर, जबकि निफ्टी ने 54.55 अंक की बढ़त के साथ कामकाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में यह निगेटिव जोन में चला गया। सुबह 10.07 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों लाल निशान में पहुंच गए थे।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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