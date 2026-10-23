IT Stocks Surged Today: आज आईटी शेयरों में बहार, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, कोफोर्ज में शानदार तेजी

IT Stocks Rally: आज आईटी शेयरों में बहार है। शेयर बाजार के शुरुआती कामकाज में निफ्टी आईटी सुबह 9.41 बजे 1,057.35 अंक (3.29%) चढ़कर 33,138.60 के इंट्रा-डे हाई छू लिया। निफ्टी आईटी सूचकांक में शामिल सभी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। सुबह 9.46 बजे टीसीएस के शेयर 3.09%, इन्फोसिस 2.44%, एसचीएल 1.80%, विप्रो 1.65% जबकि कोफोर्ज के शेयर 1.33% तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।
दिलचस्प बात है कि 16 बड़े सेक्टर्स में से 11 में गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी इंडेक्स चढ़ गया। आईटी शेयरों में आज की तेजी तीन कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद लौटी है। दरअसल, ग्लोबल आईटी स्टॉक्स के प्रति की उदासी ने निवेशकों को भारतीय आईटी कंपनियों की ओर मोड़ा है।
अमेरिका और एशिया के टेक स्टॉक्स दबाव में हैं क्योंकि एआई पर बढ़ते खर्च, एआई कंपनियों के ऊंचा वैल्युएशन से कमजोर रिटर्न जैसी आशंकाओं ने निवेशकों को चिंता में डाला है। इस कारण निवेशक पारंपरिक टेक कंपनियों का रुख कर रहे हैं। भारतीय टेक कंपनियों ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करके निवेशकों के बदलते मिजाज के अनुरूप खुद को योग्य साबित किया है।
आज शेयर बाजार में कामकाज की शुरुआत मिले-जुले रुख के साथ हुई। सेंसेक्स ने 416.25 अंक की बंपर बढ़त के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई और सूचकांक शुरुआती कारोबार में फिसलकर 73,388.89 अंक तक पहुंच गया। उधर, जबकि निफ्टी ने 54.55 अंक की बढ़त के साथ कामकाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में यह निगेटिव जोन में चला गया। सुबह 10.07 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों लाल निशान में पहुंच गए थे।
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