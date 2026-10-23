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IT Stocks Surged Today: आज आईटी शेयरों में बहार, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, कोफोर्ज में शानदार तेजी

IT stocks rally: आज आईटी शेयरों में खरीदारी की होड़ मची है। टीसीएस के शेयरों में 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। 

Naveen Kumar Pandey
अपडेटेड23 Oct 2026, 10:07 AM IST
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आईटी शेयरों में लौटी बहार (AI Image)
आईटी शेयरों में लौटी बहार (AI Image)(ChatGPT)

IT Stocks Rally: आज आईटी शेयरों में बहार है। शेयर बाजार के शुरुआती कामकाज में निफ्टी आईटी सुबह 9.41 बजे 1,057.35 अंक (3.29%) चढ़कर 33,138.60 के इंट्रा-डे हाई छू लिया। निफ्टी आईटी सूचकांक में शामिल सभी शेयरों में तेजी देखी जा रही है। सुबह 9.46 बजे टीसीएस के शेयर 3.09%, इन्फोसिस 2.44%, एसचीएल 1.80%, विप्रो 1.65% जबकि कोफोर्ज के शेयर 1.33% तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे।

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चौतरफा बिकवाली के बीच क्यों चमके आईटी स्टॉक्स?

दिलचस्प बात है कि 16 बड़े सेक्टर्स में से 11 में गिरावट देखी गई, लेकिन आईटी इंडेक्स चढ़ गया। आईटी शेयरों में आज की तेजी तीन कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद लौटी है। दरअसल, ग्लोबल आईटी स्टॉक्स के प्रति की उदासी ने निवेशकों को भारतीय आईटी कंपनियों की ओर मोड़ा है।

अमेरिका और एशिया के टेक स्टॉक्स दबाव में हैं क्योंकि एआई पर बढ़ते खर्च, एआई कंपनियों के ऊंचा वैल्युएशन से कमजोर रिटर्न जैसी आशंकाओं ने निवेशकों को चिंता में डाला है। इस कारण निवेशक पारंपरिक टेक कंपनियों का रुख कर रहे हैं। भारतीय टेक कंपनियों ने दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन करके निवेशकों के बदलते मिजाज के अनुरूप खुद को योग्य साबित किया है।

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तेजी के साथ खुला बाजार, लेकिन लाल निशान में पहुंचा

आज शेयर बाजार में कामकाज की शुरुआत मिले-जुले रुख के साथ हुई। सेंसेक्स ने 416.25 अंक की बंपर बढ़त के साथ शुरुआत जरूर की, लेकिन यह तेजी टिक नहीं पाई और सूचकांक शुरुआती कारोबार में फिसलकर 73,388.89 अंक तक पहुंच गया। उधर, जबकि निफ्टी ने 54.55 अंक की बढ़त के साथ कामकाज शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में यह निगेटिव जोन में चला गया। सुबह 10.07 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों लाल निशान में पहुंच गए थे।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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