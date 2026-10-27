Stocks to buy: 27 से 40% तक रिटर्न दे सकते हैं ये तीन शेयर, ओपोलो माइक्रो, नुवोको और ITC होटल्स के टारगेट प्राइस जानिए

Stocks to buy: शेयर बाजार लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन कुछ कंपनियों ने शानदार तिमाही नतीजे दिए हैं, इस कारण उन पर ब्रोकरेज फर्म्स लट्टू हैं। तीन ऐसे ही स्मॉल और मिडकैप शेयर हैं जिन पर ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग दी है और संभावना जताई है कि ये शेयर अगले 12 महीनों में 27 से 40 प्रतिशत तक का ग्रोथ दर्ज कर सकते हैं। इनमें दो स्मॉलकैप स्टॉक्स हैं नुवोको विस्टाज कॉर्प लिमिटेड और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स जबकि मिडकैप शेयर है आईटीसी होटल्स लिमिटेड। आइए इन तीनों शेयरों के टारगेट प्राइस देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ब्रोकरेज ने इन पर क्यों इतना बड़ा दांव खेला है।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स का कमाल है रिटर्न टाइमलाइन चॉइस ने ही अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के लिए भी बुलिश रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने दूसरी तिमाही में आय से लेकर लाभ तक में शानदार बढ़त दर्ज की है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में रेवेन्यू में 72%, एबिटडा में 88% जबकि शुद्ध लाभ में 54% वार्षिक वृद्धि हासिल की है। चॉइस का कहना है कि अपोलो खुद को इंटिग्रेटेड वेपन-सिस्टम सेक्टर की प्रमुख कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स एंड शौर्यास्त्र के अधिग्रहण से दीर्घावधि में कंपनी के ग्रोथ की क्षमता तैयार हुई है। इसलिए ब्रोकरेज ने अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयरों पर अपनी रेटिंग रिड्यूस से बढ़ाकर बाय कर दी है।

अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों में मंगलवार को जबर्दस्त तेजी देखी गई। एनएसई पर इस शेयर ने 8.66% तक की बढ़त से 446.50 का इंट्रा-डे हाई बना लिया था। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स ने रिटर्न टाइमालइन पर जबर्दस्त आंकड़े सजा रखे हैं। इसने बीते 5 वर्षों में 3,658.43%, तीन साल में 495.52%, एक वर्ष में 56.27% और इस वर्ष अब तक 61.50% का रिटर्न दिया है। चॉइस ने अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के शेयरों के लिए 525 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है जो सोमवार के बंद भाव 410.90 रुपये के मुकाबले 27.76% का अपसाइड दिखाता है।

नुवोको विस्टाज पर ब्रोकरेज के बुलिश होने का कारण जानिए ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने नुवोको विस्टाज के दूसरी तिमाही के नतीजों को काफी उत्साहजनक माना है। उसने कहा कि नुवोको ने चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल में भी दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी ने वॉल्युम में 9.3%, रेवेन्यू में 13.5% जबकि एबिटडा में 11.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। ब्रोकेरेज ने कहा कि प्रीमियम प्रॉडक्ट्स पर जोर, कीमतों में सुधार और क्षमता विस्तार को देखते हुए उसे मध्यावधि में नुवाको के कारोबार अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं।

नुवोको के शेयरों में आज अच्छी-खासी खरीदारी चल रही है जिसके दम पर यह शेयर 341.75 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इसका 52 हाई प्राइस 430.20 रुपये जबकि 52 वीक की सबसे कम कीमत 276.25 रुपये रही है। ब्रोकरेज फर्म चॉइस ने नुवोको के शेयरों के लिए 465 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है जो इसके सोमवार के बंद भाव 340.45 रुपये से 36.58% का अपसाइड दिखाता है।

आईटीसी होटल्स में 40% अपसाइड आईटीसी होटल्स ने अपने प्रतिस्पर्धी कंपनियों की तरह ही अनुमान से बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं। होटल के कमरों से होने वाली कमाई (RevPAR) उम्मीद से बेहतर रही। होटलों में कमरों की ऑक्यूपेंसी 5.2 प्रतिशत अंक बढ़कर 76% हो गई। वहीं, प्रति कमरे का औसत किराया (ADR) 13% बढ़कर 12,800 रुपये पहुंच गया। होटल के खाने-पीने के कारोबार (F&B) में 12% और मैनेजमेंट फीस से होने वाली कमाई में 25% की बढ़ोतरी हुई। इससे पता चलता है कि कंपनी के कारोबार के अलग-अलग हिस्सों में अच्छी ग्रोथ रही है। कारोबार बढ़ने से कंपनी को खर्चों का बेहतर इस्तेमाल करने का फायदा भी मिला। इसके चलते होटल कारोबार का मार्जिन 4.21 प्रतिशत अंक बढ़ गया।

ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्यॉरिटीज ने कहा कि आईटीसी होटल्स को लखनऊ में 2.8 एकड़ जमीन आवंटित हुई है। कंपनी यहां एक लग्जरी होटल बनाने की योजना बना रही है। इससे कंपनी के अपने होटल पोर्टफोलियो को बढ़ाने की योजना को मजबूती मिलेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि आने वाले 18 महीनों में कंपनी के कारोबार का आउटलुक अच्छा रहने के आसार हैं। साथ ही, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही (H2FY27) में पर्यटन के व्यस्त सीजन के दौरान मांग मजबूत रहने और वित्त वर्ष 2027-28 (FY28) में MICE कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।

आईटीसी होटल्स के शेयरों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सुबह 11.17 बजे तक यह शेयर 6.14% का इंट्रा-डे हासिल कर चुका था। इस शेयर का 52 वीक हाई प्राइस 226.63 रुपये जबकि 52 वीक लो 137.30 रुपये हैं। यह शेयर एक सप्ताह में 5.35% चढ़ चुका है। एलारा ने आईटीसी होटल्स लिमिटेड के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 230 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। यह सोमवार के बंद भाव 164.31 रुपये से 40% अपसाइड दिखाता है।