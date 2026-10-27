ITC Hotels Share Price: कमजोर बाजार में रॉकेट बना ITC Hotels, Q2 में 52% मुनाफा बढ़ते ही शेयरों में 5% की तूफानी तेजी

ITC Hotels Share Price Jumps: शेयर बाजार में मंगलवार, 27 अक्टूबर को भारी अस्थिरता के बीच स्टॉक स्पेसफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। आज बाजार खुलते ही आईटीसी होटल्स (ITC Hotels) के शेयरों में लगभग 5 प्रतिशत तक की भारी तेजी दर्ज की गई। आईटीसी होटल्स के शेयरों में यह उछाल कंपनी की तरफ सितंबर 2026 के लिए मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश करने के बाद आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध मुनाफे में 52 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। यह वजह है कि बाजार में भारी गिरावट के बावजूद इस शेयर पर निवेशकों की हलचल देखने को मिल रही है।

ITC Hotels शेयर में 5 प्रतिशत का उछाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज सुबह आईटीसी होटल्स (ITC Hotels) का शेयर 169 के रुपये पर कामकाज के लिए खुला, जबकि सोमवार को 164.31 रुपये के भाव पर बंद था। वहीं, कामकाज शुरू होने के कुछ ही मिनटों में ही यह लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करते हुए 174.40 रुपये के भाव पर पहुंच गया। हालांकि, इस लेवल पर टिकने में कामयाब नहीं हुआ। इससे पहले, सोमवार को भी शेयर ने 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की थी।

ITC Hotels Q2 Results 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही में होटल कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 52.3 प्रतिशत बढ़कर 201 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 132 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू में 25.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 1054 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह पिछले साल की सितंबर तिमाही में 840 करोड़ रुपये था। EBITDA 37.2 फीसदी बढ़कर 338 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 246 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 32 फीसदी हो गया, जो पिछले साल 29.3 फीसदी था। कुल आय इस तिमाही (Q2FY27) में 1,106.04 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल (Q2FY26) में यह 884.89 करोड़ रुपये थी।