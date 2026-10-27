ITC Hotels Share Price: कमजोर बाजार में रॉकेट बना ITC Hotels, Q2 में 52% मुनाफा बढ़ते ही शेयरों में 5% की तूफानी तेजी

ITC Hotels Share Price Jumps: शेयर बाजार में मंगलवार, 27 अक्टूबर को भारी अस्थिरता के बीच स्टॉक स्पेसफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। आज बाजार खुलते ही आईटीसी होटल्स (ITC Hotels) के शेयरों में लगभग 5 प्रतिशत तक की भारी तेजी दर्ज की गई। आईटीसी होटल्स के शेयरों में यह उछाल कंपनी की तरफ सितंबर 2026 के लिए मजबूत फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश करने के बाद आई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध मुनाफे में 52 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। यह वजह है कि बाजार में भारी गिरावट के बावजूद इस शेयर पर निवेशकों की हलचल देखने को मिल रही है।

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ITC Hotels शेयर में 5 प्रतिशत का उछाल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज सुबह आईटीसी होटल्स (ITC Hotels) का शेयर 169 के रुपये पर कामकाज के लिए खुला, जबकि सोमवार को 164.31 रुपये के भाव पर बंद था। वहीं, कामकाज शुरू होने के कुछ ही मिनटों में ही यह लगभग 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल करते हुए 174.40 रुपये के भाव पर पहुंच गया। हालांकि, इस लेवल पर टिकने में कामयाब नहीं हुआ। इससे पहले, सोमवार को भी शेयर ने 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की थी।

ITC Hotels Q2 Results 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही में होटल कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 52.3 प्रतिशत बढ़कर 201 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 132 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू में 25.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 1054 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह पिछले साल की सितंबर तिमाही में 840 करोड़ रुपये था। EBITDA 37.2 फीसदी बढ़कर 338 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 246 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 32 फीसदी हो गया, जो पिछले साल 29.3 फीसदी था। कुल आय इस तिमाही (Q2FY27) में 1,106.04 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल (Q2FY26) में यह 884.89 करोड़ रुपये थी।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।