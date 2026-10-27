Top Stock to Buy: 40% तक उड़ान भरने को तैयार है यह होटल स्टॉक, एक्सपर्ट ने दी BUY रेटिंग, जान लीजिए टार्गेट

Top Stock to Buy: शेयर बाजार में मौजूदा समय में अर्निंग सीजन चल रहा है। इस दौरान अपनी वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे घोषित कर रही हैं। वहीं, कंपनियों की तरफ वित्तीय नतीजे पेश करने के बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स इन पर अपनी कवरेज कर रहे हैं। इसी कड़ी में हॉस्पिटलिटी सेक्टर की कंपनी आईटीसी होटल्स (ITC Hotels) पर ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटीज ने अपनी रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है और एक्सपर्ट्स को लगता है कि यह शेयर आने वाले समय में मौजूदा स्तर से 40 प्रतिशत तक ऊपर चढ़ सकता है। यह टारगेट सोमवार, 26 अक्टूबर को बंद भाव 164 रुपये के आधार पर दिया गया है।

ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग के साथ बढ़ाया टार्गेट ब्रोकरेज फर्म ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा, "आईटीसी होटल के लिए डबल डिजिट सेम स्टोर रेवपार ग्रोथ और खुद के पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार मुख्य ग्रोथ ड्राइवर साबित होंगे। हमने वित्त वर्ष 2027, 2028 और 2029 के टॉपलाइन अनुमानों में क्रमशः 3%, 4% और 4% की बढ़ोतरी की है। इसी तरह EBITDA अनुमानों में भी 3%, 4% और 4% की बढ़ोतरी की गई है।

एलारा सिक्योरिटीज ने आगे कहा, इसके आधार पर हमने टार्गेट प्राइस को 213 रुपये से बढ़ाकर 230 रुपये कर दिया है। यह CTP वैल्यूएशन पर आधारित है, जिसमें होटल बिजनेस को 22 गुना और ब्रांडेड रेसिडेंसेज को 1 गुना NAV पर वैल्यू किया गया है। वैल्यूएशन को अब H1FY29 के आंकड़ों पर रोलओवर कर दिया गया है। हम Buy रेटिंग बनाए रखते हैं।"

सितंबर 2026 तिमाही में मुनाफा 52% बढ़ा फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी तिमाही में होटल कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 52.3 प्रतिशत बढ़कर 201 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 132 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू में 25.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 1054 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह पिछले साल की सितंबर तिमाही में 840 करोड़ रुपये था।

EBITDA 37.2 फीसदी बढ़कर 338 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 246 करोड़ रुपये था। EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 32 फीसदी हो गया, जो पिछले साल 29.3 फीसदी था। कुल आय इस तिमाही (Q2FY27) में 1,106.04 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल (Q2FY26) में यह 884.89 करोड़ रुपये थी।

ITC Hotels शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि आईटीसी होटल्स के शेयर मंगलवार को 169 रुपये के लेवल पर कामकाज के लिए खुले, जबकि सोमवार को 164.31 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे में 6 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 174.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गए। इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में 5 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि 6 महीने में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, साल 2026 में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, पिछले एक महीने में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है।