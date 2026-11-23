Jeena Sikho Lifecare Share Price: शेयर बाजार में सोमवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज के कारोबारी सत्र की शुरुआत तो हरे निशान में हुई, लेकिन दोपहर तक बाजार में बड़ी बिकवाली हावी हो गई। दोपहर 1:27 बजे सेंसेक्स 1,100 अंक से ज्यादा लुढ़ककर 82,725 पर पहुंच गया। इंट्राडे हाई 84,662 से यह लगभग 1,900 अंक नीचे आ गया। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 350 अंक से ज्यादा गिरकर 25,450 के नीचे आ गया। इसी बीच, स्मॉलकैप कंपनी जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड (Jeena Sikho Lifecare Ltd) के शेयरों में बंपर खरीदारी दर्ज की गई है। इंट्राडे डील में इसके शेयर लगभग 13 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए हैं।

शेयरों में 13 प्रतिशत का भारी उछाल सोमवार, 23 नवंबर को जीन सीखो लाइफकेयर लिमिटेड के शेयर NSE पर बढ़त के साथ 303.50 रुपये के लेवल पर कामकाज के लिए खुले, जबकि शुक्रवार को 300.20 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे डील में ये 338.80 रुपये के भाव पर पहुंच गए, जो 12.85 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। हालांकि, इस बंपर उछाल के बावजूद यह शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 803 रुपये से 58 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। वहीं, इसका 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 280 रुपये है।

जीना सीखो लाइफकेयर के शेयरों में क्यों आया उछाल? शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच जीना सीखो लाइफकेयर लिमिटेड के शेयरों में यह बढ़ोतरी भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम की वजह से देखने को मिली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक, आज इसमें 178.72 लाख शेयरों का ट्रांजैक्शन हुआ है। हालिया बिकवाली के बाद ओवरसोल्ड बाउंस देखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद हाल ही में शेयर 52-सप्ताह के निचले स्तर 280 रुपये पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते इसमें 12 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई थी। इससे शॉर्ट टर्म डिप-बायिंग और टेक्निकल बाउंस का मूमेंटम बन रहा है।

जीना सीखो लाइफकेयर शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि इस स्टॉक ने पिछले एक महीने में 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, जबकि इस साल यानी 2026 में 50 प्रतिशत अधिक गिर चुका है। वहीं, सालाना आधार पर यह 52 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि 3 साल की अवधि में निवेशकों को 140 प्रतिशत से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है।