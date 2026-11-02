JFS Share Price: जियो फाइनेंशियल के शेयर बने रॉकेट, इस अपडेट से 4% चढ़ा स्टॉक, जानें पूरी डिटेल

Jio Financial Services Share Price Surge: नए सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन में रिलायंस ग्रुप की नामी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (JFS) के शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयरों में लगभग 4 प्रतिशत की जोरदार तेजी दर्ज की गई। इस तेजी के पीछे की सबसे बड़ी वजह कंपनी में प्रमोटर्स की बढ़त हिस्सेदारी है। दरअसल, रिलायंस ग्रुप से जुड़ी दो प्रमोटर एंटिटी की तरफ से वारंट्स को इक्विटी शेयरों में बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिससे कंपनी में प्रमोटर्स का भरोसा और कंट्रोल दोनों मजबूत हुए हैं।

प्रमोटर्स ने क्यों लगाया बड़ा दांव? कंपनी की शेयरहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी ने 30 अक्टूबर को इस कदम पर अपनी हरी झंडी दिखाई। इसके तहत सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स और जामनगर यूटिलिटीज एंड पावर को 12.5-12.5 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए गए हैं। यह अलॉटमेंट 316.50 रुपये प्रति शेयर की दर पर हुआ है, जिसमें 10 रुपये का फेस वैल्यू और 306.50 रुपये का प्रीमियम शामिल है।

बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम सितंबर 2025 में शुरू हुआ था। इस दौरान दोनों कंपनियों को 25-25 करोड़ वारंट्स दिए गए थे। इसकी पहली किस्त अप्रैल 2026 में जारी हुई थी और अब फाइनल अलॉटमेंट के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बदलाव के बाद सिक्का पोर्ट्स की हिस्सेदारी 2.93% से बढ़कर 4.65% और जामनगर यूटिलिटीज की हिस्सेदारी 3.84% से बढ़कर 5.52% हो गई है। लिहाजा, प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 49.13% से बढ़कर 50.98% पर पहुंच गई है। यानी, कंपनी में अब प्रमोटर्स के पास पूर्ण बहुमत की हिस्सेदारी आ चुकी है।

रेवेन्यू बढ़ा, फिर भी मुनाफे में भारी गिरावट गौरतलब है कि हाल ही में घोषित चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट मुनाफा 51% घटकर 340.44 करोड़ रुपये रह गया, जबकि बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 695 करोड़ रुपये था। मुनाफे में यह गिरावट बढ़ते खर्चों की वजह से आई है। कंपनी का कुल खर्च 436.50 करोड़ रुपये से बढ़कर सीधे 1,166 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। दूसरी तरफ, कंपनी का रेवेन्यू बेहद मजबूत रहा है। कुल आय में लगभग 70% का उछाल आया और यह 1,002.40 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,699.41 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान ब्याज से होने वाली आय 392.37 करोड़ रुपये से तीन गुना बढ़कर 1,257.68 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।