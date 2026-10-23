Jio IPO: आपने लगाया पैसा या अब भी कर रहे इंतजार? जियो आईपीओ खरीदने का आज आखिरी मौका, जानें जीएमपी

Jio IPO: जियो प्लैटफॉर्म्स का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। अगर आपने अभी आईपीओ नहीं खरीदा है, लेकिन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शाम 5 बजे तक का वक्त है। खुदरा निवेशकों के लिए जियो आईपीओ 21 अक्तूबर को खुला था और 23 अक्तूबर, शुक्रवार तक के लिए खुला है। जियो प्लैटफॉर्म्स ने आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065-1,119 रुपये का रखा है और लॉट साइज 12 शेयरों का है।
ऐसे में अगर आप जियो आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 13,428 रुपये निवेश करने होंगे। आईपीओ खरीदने पर यह रकम आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं बल्कि फ्रीज हो जाएगा। जब आईपीओ अलॉट हो जाएगा तब आपके अकाउंट से रकम कट जाएगी। चूंकि 28 अक्तूबर को शेयर बाजार में आईपीओ की लिस्टिंग है, इसलिए एक दिन पहले यानी 27 अक्तूबर, मंगलवार को आईपीओ अलॉट हो जाना चाहिए।
कोई भी ब्रोकरेज ऐसा नहीं है जिसने जियो आईपीओ में पैसे नहीं लगाने का सुझाव दिया हो। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स ने यह आशंका जरूर जताई है कि हाइप के अनुसार आईपीओ परफॉर्म नहीं भी कर सकता है। जहां तक लिस्टिंग गेन की बात है तो आज ग्रे मार्केट में जियो आईपीओ का प्रीमियम 240 रुपये चल रहा है जो 21 अक्तूबर के 259 रुपय से कम है। संभव है कि असली लिस्टिंग प्रीमियम इससे भी ज्यादा रहे या घट जाए। आईपीओ प्राइस से कम के भाव पर लिस्टिंग की आशंका किसी एक्सपर्ट ने नहीं जताई है।
ध्यान रहे कि जियो प्लैटफॉर्म्स ने आईपीओ में 27 करोड़ शेयर रखे हैं। 1,119 रुपये के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से यह 30,213 करोड़ रुपये की रकम बनती है। आईपीओ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरधारकों के लिए अलग से कोटा आरक्षित कर दिया गया है। वहीं, जियो प्लैटफॉर्म्स के कर्मचारियों के लिए आईपीओ की कीमत में 54 रुपये की छूट दी गई है।
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