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Jio IPO: आपने लगाया पैसा या अब भी कर रहे इंतजार? जियो आईपीओ खरीदने का आज आखिरी मौका, जानें जीएमपी

Jio IPO Subscription Last Date Today: जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो आज आखिरी मौका है। शुक्रवार शाम 5 बजे के बाद आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड23 Oct 2026, 09:29 AM IST
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जियो आईपीओ खरीदने का आज आखिरी मौका (AI Image)
जियो आईपीओ खरीदने का आज आखिरी मौका (AI Image)(ChatGPT)

Jio IPO: जियो प्लैटफॉर्म्स का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। अगर आपने अभी आईपीओ नहीं खरीदा है, लेकिन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शाम 5 बजे तक का वक्त है। खुदरा निवेशकों के लिए जियो आईपीओ 21 अक्तूबर को खुला था और 23 अक्तूबर, शुक्रवार तक के लिए खुला है। जियो प्लैटफॉर्म्स ने आईपीओ का प्राइस बैंड 1,065-1,119 रुपये का रखा है और लॉट साइज 12 शेयरों का है।

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कम से कम 13,428 रुपये हो जाएगा फ्रीज

ऐसे में अगर आप जियो आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 13,428 रुपये निवेश करने होंगे। आईपीओ खरीदने पर यह रकम आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं बल्कि फ्रीज हो जाएगा। जब आईपीओ अलॉट हो जाएगा तब आपके अकाउंट से रकम कट जाएगी। चूंकि 28 अक्तूबर को शेयर बाजार में आईपीओ की लिस्टिंग है, इसलिए एक दिन पहले यानी 27 अक्तूबर, मंगलवार को आईपीओ अलॉट हो जाना चाहिए।

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जियो आईपीओ का जीएमपी कितना है?

कोई भी ब्रोकरेज ऐसा नहीं है जिसने जियो आईपीओ में पैसे नहीं लगाने का सुझाव दिया हो। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स ने यह आशंका जरूर जताई है कि हाइप के अनुसार आईपीओ परफॉर्म नहीं भी कर सकता है। जहां तक लिस्टिंग गेन की बात है तो आज ग्रे मार्केट में जियो आईपीओ का प्रीमियम 240 रुपये चल रहा है जो 21 अक्तूबर के 259 रुपय से कम है। संभव है कि असली लिस्टिंग प्रीमियम इससे भी ज्यादा रहे या घट जाए। आईपीओ प्राइस से कम के भाव पर लिस्टिंग की आशंका किसी एक्सपर्ट ने नहीं जताई है।

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जियो प्लैटफॉर्म्स के एंप्लॉयीज को डिस्काउंट

ध्यान रहे कि जियो प्लैटफॉर्म्स ने आईपीओ में 27 करोड़ शेयर रखे हैं। 1,119 रुपये के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से यह 30,213 करोड़ रुपये की रकम बनती है। आईपीओ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरधारकों के लिए अलग से कोटा आरक्षित कर दिया गया है। वहीं, जियो प्लैटफॉर्म्स के कर्मचारियों के लिए आईपीओ की कीमत में 54 रुपये की छूट दी गई है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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