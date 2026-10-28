Jio Platforms IPO Listing Share Price: 21% मुनाफे के साथ लिस्ट हुए जियो के शेयर, बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी

Jio Platforms IPO Listing Share Price: शेयर बाजार में आज रिलायंस ग्रुप के समर्थन वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों ने जबदस्त शुरुआत की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इसके शेयर 21 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन के साथ 1358 रुपये के भाव पर कामकाज की शुरुआत किए, जबकि आईपीओ के इश्यू प्राइस का अपर बैंड 1119 रुपये था।

एयरटेल को पछाड़कर बनी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी शेयर बाजार में कदम रखने के बाद जियो प्लेटफॉर्म का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.5 लाख करोड़ रुपये के पार दर्ज किया गया। कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 12,50,586 करोड़ रुपये था। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इसने भारतीय एयरटेल को पछाड़ा है और इसी के साथ देश सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होने का भी रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) 16.12 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ पहले स्थान पर काबिज है।

शेयरों ने ब्रोकरेज टार्गेट को किया पार ब्रोकेरज फर्म मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिए गए 1350 रुपये और नोमुरा की तरफ से दिए गए 1340 के प्राइस टार्गेट को पार कर गया। इन ब्रोकरेज फर्मों ने दलाल स्ट्रीट पर शेयरों की शुरुआत से काफी पहले ही जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए 'Buy' रेटिंग दे दी थी।

लिस्टिंग पर भावुक हुए मुकेश अंबानी बता दें कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर बाजार में डेब्यू का पल मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए भावुक रहा। आज जब देश के सबसे अमीर बिजनेस फैमली के सभी सदस्य जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए ओपनिंग बेल बजाने के लिए एक साथ जुटीं, तो इस दौरान 69 साल के मुकेश अंबानी की आंखें बार-बार नम होती दिखीं। मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों ने स्टेज पर आकर परिवार की लंबी जर्जनी के बारे में बात की, तो अंबानी अपने आंसू बार-बार रोकते नजर आए। उनके सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी ने निवेशकों से कहा कि जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 50 सालों में वैल्यू क्रिएट की है, ठीक उसी तरह जियो भी अगले 50 सालों तक वैल्यू बनाता रहेगा। वहीं, उनकी बेटी ईशा अंबानी और छोटे बेटे अनंत ने भी स्टेज साझा किया।