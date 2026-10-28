jpl share Profit Calculator: जियो निवेशकों की चांदी! पहले दिन 26.68% चढ़ा शेयर, जानिए एक लॉट पर कितना हुआ मुनाफा

Jio Platforms IPO Listing Gain: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपी बंपर लिस्टिंग गेन के साथ आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। निवेशकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद आज जियो के शेयर अपने अपर प्राइस बैंड 1119 रुपये के मुकाबले बीएसई सेंसेक्स और एनएसई पर करीब 21% प्रीमियम के साथ 1,358 रुपये पर लिस्ट हुए।
ऐसे में हर शेयर पर निवेशक को 239 रुपये का मुनाफा हुआ है। अगर किसी निवेशक ने जियो के आईपीओ को लिस्टिंग प्राइस पर बेच दिया होगा, तो उसे 1 लॉट पर मुनाफा ₹2,868 का मुनाफा हुआ होगा।वहीं अगर किसी ने निवेशन ने लिस्टिंग के बाद शेयर को होल्ड किया हो, तो उसे कितना फायदा हुआ है। आइए समझते हैं।जियो के आईपीओ में शेयर अलॉट होने के बाद अगर किसी ने आज पूरे दिन शेयर को होल्ड किया होगा, तो उसे 26.68 फीसदी का रिटर्न मिला होगा। आज मार्केट बंद होने तक जियो के शेयर ₹1,417.50 तक पहुंच गए थे।
|निवेश का हिसाब
|रकम
|इश्यू प्राइस
|₹1,119
|एक लॉट में शेयर
|12
|कुल शुरुआती निवेश
|₹13,428
|₹1,417.50 पर कुल वैल्यू
|₹17,010
|कुल मुनाफा
|₹3,582
|रिटर्न
|26.68%
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर आज ₹1,358 पर लिस्ट हुए। कारोबार के दौरान शेयर ने ₹1,357 का निचला और ₹1,423.90 का उच्चतम स्तर छुआ। ओपनिंग प्राइस के मुकाबले शेयर दिन के उच्चतम स्तर तक करीब 4.85% चढ़ा। अगर किसी निवेशक को IPO में एक लॉट यानी 12 शेयर अलॉट हुए थे, तो उसका कुल निवेश ₹13,428 था। ₹1,423.90 के उच्चतम भाव पर इन शेयरों की वैल्यू ₹17,086.80 हो जाती, यानी अधिकतम करीब ₹3,658.80 का मुनाफा बनता। हालांकि, ये दिन के उच्चतम भाव के आधार पर गणना है, वास्तविक मुनाफा शेयर बेचने के भाव पर निर्भर करेगा।
जियो को लेकर पीएल कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदय पाटिल ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के पास 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों और बड़े टेलीकॉम नेटवर्क की ताकत है। होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सेवाओं, क्लाउड और AI कारोबार से कंपनी को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। औसत प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) में बढ़ोतरी, ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई जियो की भविष्य की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।