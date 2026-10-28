सब्सक्राइब

jpl share Profit Calculator: जियो निवेशकों की चांदी! पहले दिन 26.68% चढ़ा शेयर, जानिए एक लॉट पर कितना हुआ मुनाफा

jio Share Profit Calculator: जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1,119 रुपये के आईपीओ मूल्य के मुकाबले 1,358 रुपये पर सूचीबद्ध हुए, यानी करीब 21% प्रीमियम। शेयर दिन के अंत में 1,417.50 रुपये पर बंद हुआ। आइए जानते हैं आईपीओ में मिले 12 शेयरों पर डे एंड तक कितना हुआ मुनाफा

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 07:20 PM IST
Prefer Liveminton Google
जियो ने निवेशकों को दिया पहले दिन भारी मुनाफा
जियो ने निवेशकों को दिया पहले दिन भारी मुनाफा(AI generated image for representational purposes only)
AI Quick Read

Jio Platforms IPO Listing Gain: जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपी बंपर लिस्टिंग गेन के साथ आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गया है। निवेशकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद आज जियो के शेयर अपने अपर प्राइस बैंड 1119 रुपये के मुकाबले बीएसई सेंसेक्स और एनएसई पर करीब 21% प्रीमियम के साथ 1,358 रुपये पर लिस्ट हुए।

Advertisement

ऐसे में हर शेयर पर निवेशक को 239 रुपये का मुनाफा हुआ है। अगर किसी निवेशक ने जियो के आईपीओ को लिस्टिंग प्राइस पर बेच दिया होगा, तो उसे 1 लॉट पर मुनाफा 2,868 का मुनाफा हुआ होगा।वहीं अगर किसी ने निवेशन ने लिस्टिंग के बाद शेयर को होल्ड किया हो, तो उसे कितना फायदा हुआ है। आइए समझते हैं।जियो के आईपीओ में शेयर अलॉट होने के बाद अगर किसी ने आज पूरे दिन शेयर को होल्ड किया होगा, तो उसे 26.68 फीसदी का रिटर्न मिला होगा। आज मार्केट बंद होने तक जियो के शेयर 1,417.50 तक पहुंच गए थे।

यह भी पढ़ें | Jio Platforms के शेयर में ₹100 की हलचल, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कितना पड़ेगा असर?

टेबल में समझिए जियो का पूरा रिटर्न

निवेश का हिसाबरकम
इश्यू प्राइस 1,119
एक लॉट में शेयर12
कुल शुरुआती निवेश 13,428
1,417.50 पर कुल वैल्यू 17,010
कुल मुनाफा 3,582
रिटर्न26.68%

आज पूरे दिन कैसा रहा जियो का प्रदर्शन?

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर आज 1,358 पर लिस्ट हुए। कारोबार के दौरान शेयर ने 1,357 का निचला और 1,423.90 का उच्चतम स्तर छुआ। ओपनिंग प्राइस के मुकाबले शेयर दिन के उच्चतम स्तर तक करीब 4.85% चढ़ा। अगर किसी निवेशक को IPO में एक लॉट यानी 12 शेयर अलॉट हुए थे, तो उसका कुल निवेश 13,428 था। 1,423.90 के उच्चतम भाव पर इन शेयरों की वैल्यू 17,086.80 हो जाती, यानी अधिकतम करीब 3,658.80 का मुनाफा बनता। हालांकि, ये दिन के उच्चतम भाव के आधार पर गणना है, वास्तविक मुनाफा शेयर बेचने के भाव पर निर्भर करेगा।

Advertisement
यह भी पढ़ें | 50% से ज्यादा रिटर्न देंगे ये तीन शेयर? ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस देकर बताए कारण

जियो को लेकर पीएल कैपिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदय पाटिल ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के पास 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों और बड़े टेलीकॉम नेटवर्क की ताकत है। होम ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सेवाओं, क्लाउड और AI कारोबार से कंपनी को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। औसत प्रति ग्राहक कमाई (ARPU) में बढ़ोतरी, ब्रॉडबैंड सेवाओं का विस्तार और डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई जियो की भविष्य की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

Advertisement
होममार्केटjpl share Profit Calculator: जियो निवेशकों की चांदी! पहले दिन 26.68% चढ़ा शेयर, जानिए एक लॉट पर कितना हुआ मुनाफा
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App