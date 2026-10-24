Jio IPO: भारत के IPO बाजार में जियो का महातूफान! ₹4.72 लाख करोड़ की बोली, ध्वस्त हो गए पुराने बड़े रिकॉर्ड

Jio IPO: मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां (bids) मिली हैं। शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हुए इस IPO ने भारत के प्राइमरी मार्केट में डिमांड का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जियो प्लेटफॉर्म्स के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, देश के प्राइमरी मार्केट में कई नए मानक स्थापित किए हैं। इससे कंपनी के शेयर बाजार में कदम रखने की राह तैयार हो गई है।

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अब बाजार को उम्मीद है कि 20 वर्षों में मुकेश अंबानी का यह पहला IPO, लिस्टिंग के दिन अन्य बड़े IPOs के शुरुआती रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर इतिहास रच सकता है। . इनमें दुनिया भर में किसी भी IPO को मिलने वाले आवेदनों (applications) की सबसे बड़ी संख्या भी शामिल है।

भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO जियो प्लेटफॉर्म्स भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा IPO बन गया है। ₹30,188 करोड़ के इश्यू साइज के साथ, इसने हुंडई मोटर इंडिया के ₹27,858 करोड़ के ऑफर को पीछे छोड़ दिया है, जो पूरी तरह से 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) था।

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को ₹ 4.72 लाख करोड़ की बोलियां मिलीं शुक्रवार, 23 अक्टूबर को बंद हुए इस इश्यू में ₹4.72 लाख करोड़ की बोलियां आईं। एंकर निवेशकों की करीब ₹2.5 लाख करोड़ की बोलियों को भी जोड़ने पर कुल मांग लगभग ₹7.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई। यह मांग LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2025 IPO में दिखी दिलचस्पी से भी कहीं अधिक रही।

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एंकर बुक के लिए लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की बोलियों को मिलाकर, जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के लिए कुल मांग लगभग ₹7.4 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इससे पहले, अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले समूह की कंपनी रिलायंस पावर के 2008 के आईपीओ (IPO) में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई थी।

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को मिले रिकॉर्ड 1.38 करोड़ आवेदन रिलायंस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को 1.38 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जो भारत में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसकी तुलना में, चीनी मेमोरी-चिप निर्माता CXMT के 8.6 अरब डॉलर के IPO की सबसे बड़ी लिस्टिंग हुआ है। यह इस साल एशिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग है। इसमें लगभग 94 लाख खातों से आवेदन मिले थे।

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जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO 100 मिनट के भीतर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया बुधवार को खुलने के 100 मिनट के भीतर ही यह IPO पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। यह कई अन्य भारतीय IPO से बिल्कुल अलग है, जहां आमतौर पर मांग धीरे-धीरे बढ़ती है और संस्थागत निवेशक अक्सर बोली लगाने के लिए आखिरी घंटों का इंतजार करते हैं। इस इश्यू को पहले दिन ₹67,117 करोड़ की बोलियां मिलीं और इसे तीन गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया।

Jio Platforms के IPO में कंपनी की वैल्यू ₹ 10.3 लाख करोड़ IPO में Jio Platforms की वैल्यू ₹10.3 लाख करोड़ तक आंकी गई। बुधवार को जब इसके शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होगी, तो यह मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन सकती है।

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जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से बढ़ सकती है रिलायंस ग्रुप की मार्केट वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म्स इस ग्रुप की 13वीं पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बनने जा रही है। अगर इसकी लिस्टिंग प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर होती है, तो रिलायंस ग्रुप का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹28.35 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यह शायद टाटा ग्रुप के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा हो सकता है।

जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO पूरी तरह से एक फ्रेश इश्यू है। इस इश्यू में 27 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से नया इश्यू शामिल है, जिसमें 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) का कोई हिस्सा नहीं है।

QIB की बोलियां ₹ 3.6 लाख करोड़ के पार संस्थागत निवेशकों ने इस इश्यू में काफी दिलचस्पी दिखाई। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के हिस्से को 67.15 गुना सब्सक्राइब किया गया और इसके लिए ₹3.68 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां आईं। इश्यू खुलने के कुछ ही मिनटों के भीतर QIB का हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।

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रिटेल निवेशकों ने 1.02 करोड़ आवेदन जमा किए रिटेल निवेशकों ने भी इस इश्यू में काफी दिलचस्पी दिखाई और तीन दिन की बोली प्रक्रिया के दौरान कुल 1.02 करोड़ आवेदन जमा किए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, खुदरा हिस्सा 2.76 गुना सब्सक्राइब हुआ।

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की एंकर बुक में रिकॉर्ड मांग जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की एंकर बुक में संस्थागत निवेशकों की ओर से अभूतपूर्व मांग देखने को मिली। इसमें ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक की बोलियां लगाई गईं। एंकर पोर्शन अपने शुरुआती आकार से 30 गुना से भी अधिक सब्सक्राइब हुआ।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।