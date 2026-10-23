Jio IPO Subscription Status Day 3: Jio IPO के आखिरी दिन निवेशकों में मची होड़! 6.34 गुना भरा इश्यू, जानिए लेटेस्ट GMP

Jio IPO GMP Today: रिलायंस जियो के आईपीओ में बोली लगाने का आज आखिरी मौका है। इश्यू के अंतिम दिन भी निवेशकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। Groww पर सब्सक्रिप्शन आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू कुल 6.34 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं जीएमपी भी निवेशकों की उम्मीद बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं कि पहले-दूसरे और तीसरे दिन हर कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है।
23 अक्टूबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा 13.78 गुना सब्सक्राइब हुआ है। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की श्रेणी में 8.05 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया।रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.86 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से में 2.35 गुना और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों के कोटे में 5.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
|निवेशक कैटेगरी
|पहला दिन (21 अक्टूबर)
|दूसरा दिन (22 अक्टूबर)
|तीसरा दिन (23 अक्टूबर)
|QIB (संस्थागत निवेशक)
|9.42x
|13.29x
|13.78x
|NII (गैर-संस्थागत निवेशक)
|1.68x
|5.97x
|8.05x
|रिटेल निवेशक (RII)
|0.73x
|1.54x
|1.86x
|कर्मचारी
|1.36x
|2.10x
|2.35x
|रिलायंस शेयरधारक
|1.46x
|4.05x
|5.10x
|कुल सब्सक्रिप्शन
|3.16x
|5.57x
|6.34x
Jio IPO को शुरुआती दो दिनों में भी निवेशकों का अच्छा समर्थन मिला था। BSE के आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन यानी 21 अक्टूबर को इश्यू कुल 3.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन, 22 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़कर 5.57 गुना पहुंच गया।
IPO में निवेश करने के बाद अब निवेशकों की नजर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP पर टिकी हुई है। जियो आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 245 चल रहा है।
|तारीख
|IPO GMP
|अनुमानित लिस्टिंग गेन
|23 अक्टूबर
|₹245
|21.89%
|22 अक्टूबर
|₹245
|21.89%
|21 अक्टूबर
|₹250
|22.34%
|20 अक्टूबर
|₹260
|23.24%
|19 अक्टूबर
|₹260
|23.24%
|18 अक्टूबर
|₹245
|21.89%
|17 अक्टूबर
|₹220
|19.66%
|16 अक्टूबर
|₹225
|20.11%
|15 अक्टूबर
|₹230
|20.55%
|14 अक्टूबर
|₹200
|17.87%
|13 अक्टूबर
|₹211
|18.86%
|12 अक्टूबर
|₹182
|16.26%
|11 अक्टूबर
|₹170
|15.19%
|10 अक्टूबर
|₹170
|15.19%
|9 अक्टूबर
|₹175
|15.64%
बता दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े IPO watch से लिए गए हैं। GMP और अनुमानित लिस्टिंग गेन में बदलाव हो सकता है। यह वास्तविक लिस्टिंग प्राइस या मुनाफे की गारंटी नहीं है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.