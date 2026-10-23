Jio IPO Subscription Status Day 3: Jio IPO के आखिरी दिन निवेशकों में मची होड़! 6.34 गुना भरा इश्यू, जानिए लेटेस्ट GMP

Jio IPO GMP Today: रिलायंस जियो के आईपीओ में बोली लगाने का आज आखिरी मौका है। इश्यू के अंतिम दिन भी निवेशकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। Groww पर सब्सक्रिप्शन आंकड़ों के मुताबिक, इश्यू कुल 6.34 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं जीएमपी भी निवेशकों की उम्मीद बढ़ा रहा है। आइए जानते हैं कि पहले-दूसरे और तीसरे दिन हर कैटेगरी में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है।
23 अक्टूबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा 13.78 गुना सब्सक्राइब हुआ है। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) की श्रेणी में 8.05 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया।रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.86 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से में 2.35 गुना और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों के कोटे में 5.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।
|निवेशक कैटेगरी
|पहला दिन (21 अक्टूबर)
|दूसरा दिन (22 अक्टूबर)
|तीसरा दिन (23 अक्टूबर)
|QIB (संस्थागत निवेशक)
|9.42x
|13.29x
|13.78x
|NII (गैर-संस्थागत निवेशक)
|1.68x
|5.97x
|8.05x
|रिटेल निवेशक (RII)
|0.73x
|1.54x
|1.86x
|कर्मचारी
|1.36x
|2.10x
|2.35x
|रिलायंस शेयरधारक
|1.46x
|4.05x
|5.10x
|कुल सब्सक्रिप्शन
|3.16x
|5.57x
|6.34x
Jio IPO को शुरुआती दो दिनों में भी निवेशकों का अच्छा समर्थन मिला था। BSE के आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन यानी 21 अक्टूबर को इश्यू कुल 3.16 गुना सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन, 22 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़कर 5.57 गुना पहुंच गया।
IPO में निवेश करने के बाद अब निवेशकों की नजर ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP पर टिकी हुई है। जियो आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी 245 चल रहा है।
|तारीख
|IPO GMP
|अनुमानित लिस्टिंग गेन
|23 अक्टूबर
|₹245
|21.89%
|22 अक्टूबर
|₹245
|21.89%
|21 अक्टूबर
|₹250
|22.34%
|20 अक्टूबर
|₹260
|23.24%
|19 अक्टूबर
|₹260
|23.24%
|18 अक्टूबर
|₹245
|21.89%
|17 अक्टूबर
|₹220
|19.66%
|16 अक्टूबर
|₹225
|20.11%
|15 अक्टूबर
|₹230
|20.55%
|14 अक्टूबर
|₹200
|17.87%
|13 अक्टूबर
|₹211
|18.86%
|12 अक्टूबर
|₹182
|16.26%
|11 अक्टूबर
|₹170
|15.19%
|10 अक्टूबर
|₹170
|15.19%
|9 अक्टूबर
|₹175
|15.64%
बता दें कि ऊपर दिए गए आंकड़े IPO watch से लिए गए हैं। GMP और अनुमानित लिस्टिंग गेन में बदलाव हो सकता है। यह वास्तविक लिस्टिंग प्राइस या मुनाफे की गारंटी नहीं है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।