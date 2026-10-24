Jio IPO से रिलायंस ग्रुप को मिलेगा बड़ा बूस्ट, जियो भारत की लिस्टेड टॉप 3 में हो सकती है शामिल

Jio IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) की शेयर बाजार में लिस्टिंग रिलायंस ग्रुप की स्थिति को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। आईपीओ के इश्यू प्राइस पर ₹10.3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ कंपनी भारत की टॉप-3 लिस्टेड कंपनियों में जगह बनाने की तैयारी में है। वहीं, लिस्टिंग के बाद रिलायंस ग्रुप कुल लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन सकता है।
मनीकंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक, ₹30,188 करोड़ के जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ को कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ और एंकर निवेशकों की ओर से कुल मांग ₹7.4 लाख करोड़ यानी करीब 78 अरब डॉलर से अधिक रही। यह निवेशकों की ओर से मांगे गए शेयरों का कुल मूल्य है, न कि कंपनी की ओर से जुटाई गई रकम। ऐसे में लिस्टिंग के बाद, रिलायंस ग्रुप कुल लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा लिस्टेड बिजनेस ग्रुप बन सकता है।
स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एंकर बुक को छोड़कर, सिर्फ पब्लिक ऑफरिंग में ही 4.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां आईं। यह इश्यू खुलने के 100 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद यह भारत के इतिहास में सबसे तेजी से पूरी तरह सब्सक्राइब होने वाला पहला IPO बन गया। 5,500 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) हिस्सा, पहले 10 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।
सभी तरह के निवेशकों की ओर से मजबूत मांग देखने को मिली। एंकर निवेशकों को छोड़कर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने 3.87 लाख करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं, जबकि हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल (HNI) कैटेगरी से 57,000 करोड़ रुपये की बोलियां आईं। रिटेल निवेशकों ने 26,000 करोड़ रुपये, कर्मचारियों ने 1,450 करोड़ रुपये और शेयरधारकों ने 19,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं।
एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चला है कि शेयरधारक आरक्षण श्रेणी 7.60 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्सा 2.93 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह IPO रिलायंस ग्रुप के लिए एक और अहम पड़ाव साबित हुआ, जिसने रिटेल और पहली बार निवेश करने वालों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई।
इसके लिए लगभग 1.4 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से कंपनी को भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में जगह मिलने की संभावना है। साथ ही, रिलायंस ग्रुप की कुल लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर उसकी स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है।
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को ऐसे समय में मजबूत मांग मिली, जब भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता बनी हुई थी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, साल के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की कुल बिकवाली करीब 33 अरब डॉलर रही और इसी अवधि में निफ्टी 50 में लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई।
मार्केट की ऐसी स्थिति होने के बावजूद जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में कुल मांग 78 अरब डॉलर से अधिक रही। आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा डॉलर को रुपये में बदलने से डॉलर की अतिरिक्त आपूर्ति भी हुई, जिससे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रुपये को सहारा मिला।
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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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