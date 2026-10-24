Jio IPO से रिलायंस ग्रुप को मिलेगा बड़ा बूस्ट, जियो भारत की लिस्टेड टॉप 3 में हो सकती है शामिल

Jio IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) की शेयर बाजार में लिस्टिंग रिलायंस ग्रुप की स्थिति को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। आईपीओ के इश्यू प्राइस पर ₹10.3 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के साथ कंपनी भारत की टॉप-3 लिस्टेड कंपनियों में जगह बनाने की तैयारी में है। वहीं, लिस्टिंग के बाद रिलायंस ग्रुप कुल लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर देश का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन सकता है।
मनीकंट्रोल में छपी खबर के मुताबिक, ₹30,188 करोड़ के जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ को कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ और एंकर निवेशकों की ओर से कुल मांग ₹7.4 लाख करोड़ यानी करीब 78 अरब डॉलर से अधिक रही। यह निवेशकों की ओर से मांगे गए शेयरों का कुल मूल्य है, न कि कंपनी की ओर से जुटाई गई रकम। ऐसे में लिस्टिंग के बाद, रिलायंस ग्रुप कुल लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा लिस्टेड बिजनेस ग्रुप बन सकता है।
स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एंकर बुक को छोड़कर, सिर्फ पब्लिक ऑफरिंग में ही 4.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां आईं। यह इश्यू खुलने के 100 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। इसके बाद यह भारत के इतिहास में सबसे तेजी से पूरी तरह सब्सक्राइब होने वाला पहला IPO बन गया। 5,500 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) हिस्सा, पहले 10 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया।
सभी तरह के निवेशकों की ओर से मजबूत मांग देखने को मिली। एंकर निवेशकों को छोड़कर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) ने 3.87 लाख करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं, जबकि हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल (HNI) कैटेगरी से 57,000 करोड़ रुपये की बोलियां आईं। रिटेल निवेशकों ने 26,000 करोड़ रुपये, कर्मचारियों ने 1,450 करोड़ रुपये और शेयरधारकों ने 19,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं।
एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चला है कि शेयरधारक आरक्षण श्रेणी 7.60 गुना सब्सक्राइब हुई, जबकि कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्सा 2.93 गुना सब्सक्राइब हुआ। यह IPO रिलायंस ग्रुप के लिए एक और अहम पड़ाव साबित हुआ, जिसने रिटेल और पहली बार निवेश करने वालों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाई।
इसके लिए लगभग 1.4 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से कंपनी को भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में जगह मिलने की संभावना है। साथ ही, रिलायंस ग्रुप की कुल लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर उसकी स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है।
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को ऐसे समय में मजबूत मांग मिली, जब भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता बनी हुई थी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, साल के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की कुल बिकवाली करीब 33 अरब डॉलर रही और इसी अवधि में निफ्टी 50 में लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई।
मार्केट की ऐसी स्थिति होने के बावजूद जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में कुल मांग 78 अरब डॉलर से अधिक रही। आईपीओ में हिस्सा लेने के लिए विदेशी निवेशकों द्वारा डॉलर को रुपये में बदलने से डॉलर की अतिरिक्त आपूर्ति भी हुई, जिससे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच रुपये को सहारा मिला।
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