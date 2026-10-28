Jio Listing Day 5 Record: लिस्ट होते ही जियो का धमाका! बने 5 बड़े रिकॉर्ड, टाटा ग्रुप को भी छोड़ा पीछे

Jio IPO Listing:  जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शुरुआत 1,358 रुपये पर हुई, जो 1,119 रुपये के आईपीओ मूल्य से 21.36% अधिक है। कंपनी के 30,213 करोड़ रुपये के आईपीओ को 7.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां और 1.3 करोड़ से अधिक आवेदन मिले।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 12:13 PM IST
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जियो ने बनाए 5 रिकॉर्ड
जियो ने बनाए 5 रिकॉर्ड(AI generated image for representational purposes only)

Jio Listing Day Record: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग आज शेयर बाजार में हो गई गई है। लिस्टिंग के वक्त NSE और BSE दोनों पर शेयर 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को 21.36 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिला है। शेयर बाजार में लिस्ट होते ही मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। आइए टॉप 5 रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।

जियो प्लेटफॉर्म्स ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

नंबरजियो के रिकॉर्डआंकड़े
1भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बनी जियो 12.50 लाख करोड़ मार्केट कैप
2सबसे ज्यादा शेयरधारकों वाली कंपनी79.8 लाख शेयरधारक
3रिलायंस ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पछाड़ादोनों समूहों के संयुक्त मार्केट कैप में करीब 3.1 लाख करोड़ का अंतर
4भारत के 5 सबसे बड़े IPO में सबसे बड़ा लिस्टिंग गेनकरीब 21.36% की बढ़त; इश्यू प्राइस 1,119, लिस्टिंग प्राइस 1,358
5IPO के समय $100 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन पाने वाली चौथी फाउंडर-लेड कंपनीMeta, Alibaba और SpaceX के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स
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जियो के शेयर बाजार में लिस्टिंग के वक्त आकाश अंबानी ने कहा कि आईपीओ में लोगों ने जैसी रुचि दिखाई वो हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्होंने सभी घरेलू और वैश्विक निवेशकों को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महज पहले 95 मिनट में ही जियो का आईपीओ 100 प्रतिशत सब्सक्राइब हो गया था। इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये की बोली मिली और 1.3 करोड़ से अधिक आवेदन आए। यह सब अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना जियो की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि शुरुआती कदम है।

जियो के आईपीओ से हुआ निवेशकों को तगड़ा मुनाफा

आईपीओ में जियो के शेयर का आवंटन 1,119 रुपये की ऊपरी सीमा पर हुआ था। कंपनी का शेयर आज 239 रुपये यानी 21.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,358 रुपये पर खुला। खबर लिखे जाते समय तक यह उसी स्तर के आसपास बना हुआ था।

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कब खुला था जियो का आईपीओ?

जियो का आईपीओ 21-23 अक्टूबर को आया था। कुल 30,213 करोड़ रुपये के देश से सबसे बड़े आईपीओ के लिए 22 गुना से अधिक बोली प्राप्त हुई थी। शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर को कर दिया गया है। एंकर निवेशकों को 19 अक्टूबर को 8,110 करोड़ रुपये के शेयरों का आवंटन किया गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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