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Jio Listing Day 5 Record: लिस्ट होते ही जियो का धमाका! बने 5 बड़े रिकॉर्ड, टाटा ग्रुप को भी छोड़ा पीछे

Jio IPO Listing:  जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में शुरुआत 1,358 रुपये पर हुई, जो 1,119 रुपये के आईपीओ मूल्य से 21.36% अधिक है। कंपनी के 30,213 करोड़ रुपये के आईपीओ को 7.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां और 1.3 करोड़ से अधिक आवेदन मिले।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड28 Oct 2026, 12:13 PM IST
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जियो ने बनाए 5 रिकॉर्ड
जियो ने बनाए 5 रिकॉर्ड(AI generated image for representational purposes only)
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Jio Listing Day Record: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग आज शेयर बाजार में हो गई गई है। लिस्टिंग के वक्त NSE और BSE दोनों पर शेयर 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को 21.36 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिला है। शेयर बाजार में लिस्ट होते ही मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। आइए टॉप 5 रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।

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जियो प्लेटफॉर्म्स ने बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड

नंबरजियो के रिकॉर्डआंकड़े
1भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बनी जियो 12.50 लाख करोड़ मार्केट कैप
2सबसे ज्यादा शेयरधारकों वाली कंपनी79.8 लाख शेयरधारक
3रिलायंस ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पछाड़ादोनों समूहों के संयुक्त मार्केट कैप में करीब 3.1 लाख करोड़ का अंतर
4भारत के 5 सबसे बड़े IPO में सबसे बड़ा लिस्टिंग गेनकरीब 21.36% की बढ़त; इश्यू प्राइस 1,119, लिस्टिंग प्राइस 1,358
5IPO के समय $100 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन पाने वाली चौथी फाउंडर-लेड कंपनीMeta, Alibaba और SpaceX के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स
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जियो के शेयर बाजार में लिस्टिंग के वक्त आकाश अंबानी ने कहा कि आईपीओ में लोगों ने जैसी रुचि दिखाई वो हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्होंने सभी घरेलू और वैश्विक निवेशकों को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महज पहले 95 मिनट में ही जियो का आईपीओ 100 प्रतिशत सब्सक्राइब हो गया था। इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये की बोली मिली और 1.3 करोड़ से अधिक आवेदन आए। यह सब अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना जियो की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि शुरुआती कदम है।

जियो के आईपीओ से हुआ निवेशकों को तगड़ा मुनाफा

आईपीओ में जियो के शेयर का आवंटन 1,119 रुपये की ऊपरी सीमा पर हुआ था। कंपनी का शेयर आज 239 रुपये यानी 21.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,358 रुपये पर खुला। खबर लिखे जाते समय तक यह उसी स्तर के आसपास बना हुआ था।

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कब खुला था जियो का आईपीओ?

जियो का आईपीओ 21-23 अक्टूबर को आया था। कुल 30,213 करोड़ रुपये के देश से सबसे बड़े आईपीओ के लिए 22 गुना से अधिक बोली प्राप्त हुई थी। शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर को कर दिया गया है। एंकर निवेशकों को 19 अक्टूबर को 8,110 करोड़ रुपये के शेयरों का आवंटन किया गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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