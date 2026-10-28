Jio Listing Day 5 Record: लिस्ट होते ही जियो का धमाका! बने 5 बड़े रिकॉर्ड, टाटा ग्रुप को भी छोड़ा पीछे

Jio Listing Day Record: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग आज शेयर बाजार में हो गई गई है। लिस्टिंग के वक्त NSE और BSE दोनों पर शेयर 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। ऐसे में निवेशकों को 21.36 प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिला है। शेयर बाजार में लिस्ट होते ही मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने कई बड़े रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। आइए टॉप 5 रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।
|नंबर
|जियो के रिकॉर्ड
|आंकड़े
|1
|भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बनी जियो
|₹12.50 लाख करोड़ मार्केट कैप
|2
|सबसे ज्यादा शेयरधारकों वाली कंपनी
|79.8 लाख शेयरधारक
|3
|रिलायंस ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पछाड़ा
|दोनों समूहों के संयुक्त मार्केट कैप में करीब ₹3.1 लाख करोड़ का अंतर
|4
|भारत के 5 सबसे बड़े IPO में सबसे बड़ा लिस्टिंग गेन
|करीब 21.36% की बढ़त; इश्यू प्राइस ₹1,119, लिस्टिंग प्राइस ₹1,358
|5
|IPO के समय $100 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन पाने वाली चौथी फाउंडर-लेड कंपनी
|Meta, Alibaba और SpaceX के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स
जियो के शेयर बाजार में लिस्टिंग के वक्त आकाश अंबानी ने कहा कि आईपीओ में लोगों ने जैसी रुचि दिखाई वो हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उन्होंने सभी घरेलू और वैश्विक निवेशकों को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि महज पहले 95 मिनट में ही जियो का आईपीओ 100 प्रतिशत सब्सक्राइब हो गया था। इसके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपये की बोली मिली और 1.3 करोड़ से अधिक आवेदन आए। यह सब अभूतपूर्व था। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना जियो की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि शुरुआती कदम है।
आईपीओ में जियो के शेयर का आवंटन 1,119 रुपये की ऊपरी सीमा पर हुआ था। कंपनी का शेयर आज 239 रुपये यानी 21.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,358 रुपये पर खुला। खबर लिखे जाते समय तक यह उसी स्तर के आसपास बना हुआ था।
जियो का आईपीओ 21-23 अक्टूबर को आया था। कुल 30,213 करोड़ रुपये के देश से सबसे बड़े आईपीओ के लिए 22 गुना से अधिक बोली प्राप्त हुई थी। शेयरों का आवंटन 26 अक्टूबर को कर दिया गया है। एंकर निवेशकों को 19 अक्टूबर को 8,110 करोड़ रुपये के शेयरों का आवंटन किया गया था।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।