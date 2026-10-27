Jio IPO GMP: इंतजार खत्म, अब लिस्टिंग की बारी; जियो आईपीओ से कल कितनी होगी कमाई? जानें आखिरी घंटों का GMP

Jio IPO GMP Today: जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ की लिस्टिंग का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बुधवार, 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर जियो प्लैटफॉर्म्स के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में निवेशकों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जियो का आईपीओ कितने प्रीमियम पर लिस्ट होगा।
ग्रे मार्केट की बात करें तो जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ पर 260 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिलता दिख रहा है। अगर 260 रुपये का जीएमपी बुधवार को लिस्टिंग में भी सही साबित हुआ तो जियो का आईपीओ करीब 1,380 रुपये के भाव पर लिस्ट हो सकता है।
ऐसे में जिन निवेशकों को जियो आईपीओ का एक लॉट मिला है, वह उसे करीब 3,120 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा क्योंकि एक लॉट में 12 शेयर हैं। लेकिन जियो प्लैटफॉर्म्स के कर्मचारियों को प्रति शेयर 54 रुपये अतिरिक्त का लाभ मिलेगा। यानी उन्हें एक लॉट पर करीब 3,768 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है।
जियो आईपीओ को 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के प्राइस बैंड पर लॉन्च किया गया था। अगर जियो का शेयर 1,119 रुपये के अपर बैंड पर लिस्ट हुआ तो मार्केट कैप 10.3 लाख करोड़ रुपये होगा। अगर आईपीओ 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बाद जियो प्लैटफॉर्म्स 12.46 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनी होगी। रिलायंस का मार्केट कैप 16.12 लाख करोड़ है।
जियो के आईपीओ को 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके लिए 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा बोलियां मिलीं और 7 लाख करोड़ से ज्यादा स्टॉक डिमांड रहा। जियो ने 27 करोड़ आईपीओ लॉन्च किए, जिसके बदले 655.68 करोड़ शेयरों की मांग मिली। एंकर निवेशकों से अरक्षित शेयरों के अनुपात में 30 गुना ज्यादा डिमांड मिला। इसके साथ ही, यह दुनिया का पहला आईपीओ है जिसे 1.38 करोड़ से ज्यादा का आवेदन मिले।
Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.