Jio IPO GMP: इंतजार खत्म, अब लिस्टिंग की बारी; जियो आईपीओ से कल कितनी होगी कमाई? जानें आखिरी घंटों का GMP

Jio IPO GMP Today: जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ की लिस्टिंग का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बुधवार, 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। इसके साथ ही, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर जियो प्लैटफॉर्म्स के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में निवेशकों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जियो का आईपीओ कितने प्रीमियम पर लिस्ट होगा।
ग्रे मार्केट की बात करें तो जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ पर 260 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिलता दिख रहा है। अगर 260 रुपये का जीएमपी बुधवार को लिस्टिंग में भी सही साबित हुआ तो जियो का आईपीओ करीब 1,380 रुपये के भाव पर लिस्ट हो सकता है।
ऐसे में जिन निवेशकों को जियो आईपीओ का एक लॉट मिला है, वह उसे करीब 3,120 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा क्योंकि एक लॉट में 12 शेयर हैं। लेकिन जियो प्लैटफॉर्म्स के कर्मचारियों को प्रति शेयर 54 रुपये अतिरिक्त का लाभ मिलेगा। यानी उन्हें एक लॉट पर करीब 3,768 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है।
जियो आईपीओ को 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के प्राइस बैंड पर लॉन्च किया गया था। अगर जियो का शेयर 1,119 रुपये के अपर बैंड पर लिस्ट हुआ तो मार्केट कैप 10.3 लाख करोड़ रुपये होगा। अगर आईपीओ 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बाद जियो प्लैटफॉर्म्स 12.46 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनी होगी। रिलायंस का मार्केट कैप 16.12 लाख करोड़ है।
जियो के आईपीओ को 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके लिए 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा बोलियां मिलीं और 7 लाख करोड़ से ज्यादा स्टॉक डिमांड रहा। जियो ने 27 करोड़ आईपीओ लॉन्च किए, जिसके बदले 655.68 करोड़ शेयरों की मांग मिली। एंकर निवेशकों से अरक्षित शेयरों के अनुपात में 30 गुना ज्यादा डिमांड मिला। इसके साथ ही, यह दुनिया का पहला आईपीओ है जिसे 1.38 करोड़ से ज्यादा का आवेदन मिले।
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